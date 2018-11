Salvini : "Sei euro al giorno in Ghana meglio di 35 a Tiburtina" : CONTE E TRIA - Inoltre, non c'è distanza con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, ha assicurato Salvini, che, a margine del terzo congresso Unicoop a Roma, ha poi ...

FLAVIO BRIATORE/ Lo "scontro" con Salvini : 'In Sardegna non vieni perchè sei un po' provinciale' - IlSussidiario.net : FLAVIO BRIATORE ospite giovedì 15 novembre al Maurizio Costanzo Show: l'imprenditore replicherà alle parole della ex compagna Elisabetta Gregoraci?

Matteo Salvini si emoziona per il tema di un bambino di 9 anni di Padova : Sei il mio idolo. Saggio - simpatico - gentile : Matteo Salvini si è detto emozionato per il tema di un bambino Padovano di 9 anni. Tancredi, questo il nome del bambino, ha toccato il cuore del vicepremier con un tema in cui lo descrive come "il suo idolo" e raccontando la grande emozione provata per averlo incontrato.--"Un giorno ho incontrato la persona che ho sempre voluto incontrare. Il mio idolo. Davanti a me c'era Salvini. Era un uomo Saggio, simpatico e gentile", dice il bimbo nel tema. ...

Maltempo - allerta arancione in sei Regioni |Mattarella chiama Zaia | Salvini : subito 200 mln : Si muove la Protezione Civile: le zone interessate sono Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Piazzapulita - brutale rissa tra Marco Minniti e la giornalista : 'Sei per Matteo Salvini' - volano insulti : Acceso scontro tra la giornalista Valentina Petrini e l'ex ministro Marco Minniti durante Piazzapulita di Corrado Formigli. 'Perché se l'è presa con le ONG e non con l'Europa?', chiede la Petrini. Lui ...

Senatore PD provoca Salvini - show in tv con la maglietta : 'Sei solo un pistola' : Il Senatore del PD non le manda a dire al vicepremier Salvini: con uno slogan impresso sulla maglietta indossata durante il collegamento tv con SkyTg24, Davide Faraone ha voluto esprimere in maniera colorita la sua opinione sul decreto sicurezza targato Lega, aprendo una spinosa polemica a distanza con il segretario nazionale del Carroccio. L'argomento in discussione era, come la stessa t-shirt lasciava intendere, l'uso delle armi in casa per ...

Salvini attacca Moscovici : "Non sei scioccato per gli sconfinamenti?" : Matteo Salvini adesso risponde per le rime a Pierre Moscovici. Dopo lo scontro per il caso della mensa di Lodi per cui il Commissario agli Affari Europei si è detto 'scioccato' , arriva la dura ...

Salvini : "Solidarietà al sindaco di Lodi - se sei povero devi dimostrarlo" : "Sono convinto che c'è bisogno di un nuovo rapporto fra italiani ed Equitalia". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confimi, Confederazione ...

Crozza a Fazio : 'Sei un nemico di Salvini - come Juncker e un'altra mezza dozzina di Stati' : Nella copertina di Che Fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, Maurizio Crozza su Salvini: 'Sta facendo di tutto per farci uscire dall'Europa, ma vorrei fare un appello da genovese: Scusa Matteo, ...

Crozza a Fazio : “Sei uno dei grandi nemici di Salvini con Macron - Merkel e una dozzina di Paesi europei. Ti odia come Stato sovrano” : Nella copertina di Che Fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai 1, Maurizio Crozza spiega perché l’avversione di Salvini nei confronti del conduttore sia in realtà una sorta di complimento: “Sei uno dei suoi grandi nemici insieme Juncker, Macron, Merkel e una dozzina di Paesi europei. In pratica ti odia come Stato sovrano”. Video Rai L'articolo Crozza a Fazio: “Sei uno dei grandi nemici di Salvini con Macron, Merkel e ...

'Tra sei mesi questa Ue non ci sarà più'. Di Maio e Salvini schierati contro Bruxelles : Mentre Tria è ancora alla seconda rilettura della missiva con cui i commissari Ue, Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, esprimono più di una perplessità sulla politica economica formalizzata dal ...

Matteo Salvini - la minaccia a Juncker e Moscovi : 'Fra sei mesi vi facciamo licenziare' : La campagna elettorale in vista delle Europee si infiamma. Matteo Salvini , dopo giorni di accuse e polemiche con l'Europa, il giorno successivo alla bocciatura della manovra da parte della ...

Salvini : “Ue continua a minacciarci - fra sei mesi verranno licenziati dagli elettori” : continua lo scontro tra il governo e la Commissione europea. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, attacca: "L’Europa dei banchieri, quella fondata sull’immigrazione di massa e sulla precarietà, continua a minacciare e insultare gli Italiani e il loro governo? Tranquilli, fra sei mesi verranno licenziati da 500 milioni di elettori".continua a leggere