Salvini | dopo le sanzioni e il flop Btp arrivano i gattini e i linciaggi

Roma - i Casamonica dopo lo sgombero : "Andiamo a vivere a casa di Salvini. O dalla Raggi che è tanto brava" : Il giorno dopo lo sgombero delle otto ville abusive nel quartiere Quadraro a Roma si sono messe in moto le ruspe per l'abbattimento. Ma oggi è anche il giorno della rabbia, con gli ex occupanti pronti ...

Salvini dopo la bocciatura della manovra : "La lettera dell'Ue? Tanto aspettavo anche quella di Babbo Natale" : La commissione Ue, come previsto, ha bocciato la legge di bilancio. Ma Matteo Salvini fa spallucce: "Arrivata la lettera? Tanto mi aspettavo anche quella di Babbo Natale. Ne riparleremo ma nessuno mi convincerà mai, ad esempio, che la Fornero sia una legge giusta". Il ministro dell'Interno, intervenendo alla Giornata della Legalità di Confcommercio, ha poi aggiunto: "Risponderemo educatamente".Il vicepremier poi, rispondendo ai ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena. Dopo l'imboscata alla Camera - confronto furioso in CdM : Dalla Camera a Palazzo Chigi, il voto a scrutinio segreto sul peculato che manda sotto la maggioranza piomba come una bomba sul Consiglio dei ministri appena iniziato. L' M5s accusa i deputati ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi - dopo l’addio insieme alla cena di gala : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi di nuovo insieme. dopo la rottura, il vice premier e la conduttrice de ‘La prova del cuoco’ si sono rivisti a una cena di gala e, inevitabilmente, le foto del loro incontro sono finite subito in rete. Un passo indietro. Era stata la Isoardi a comunicare la fine della relazione a mezzo Instagram con una foto intima di loro due a letto. Foto che era stata aspramente criticata. Il vice premier le aveva fatto eco ...

Dopo la rottura Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono ritrovati insieme sorridenti alla cena di gala. Guarda la FOTO : Ad appena due settimane dalla FOTO con cui Elisa Isoardi annunciava la fine della relazione con Matteo Salvini, e dalla scia di commenti seguenti alla scelta della discussa immagine, ecco arrivare uno scatto che... L'articolo Dopo la rottura Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono ritrovati insieme sorridenti alla cena di gala. Guarda la FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Inceneritori - Di Maio conciliante con Salvini dopo le tensioni : “Si appianerà tutto”. Il leghista : “Sono impianti sicuri” : “Quando lavoriamo insieme, lavoriamo bene”, quindi “vedrete che si appianerà tutto”. Luigi Di Maio torna sullo scontro con Matteo Salvini sul tema Inceneritori e lo fa per spegnere la polemica. Movimento 5 stelle e Lega hanno mostrato di avere visioni molto diverse sulla gestione dei rifiuti, ma il ministro dello Sviluppo economico assicura che “non ci saranno problemi“. “Il tema non sussiste, non è nel ...

Conte dopo le tensioni di Salvini e Di Maio - dice basta ai roghi tossici : Conte lancia il piano rifiuti, dopo la tensione fra i due leader Lega e Cinque Stelle Tensione ancora alle stelle tra Di Maio e Salvini sul tema rifiuti e termovalorizzatori alla vigilia del vertice di Governo che domani pomeriggio in Prefettura a Caserta affronterà, con un protocollo d’intesa firmato dal premier e da ben sette ministri (Ambiente, Giustizia, Difesa, Sud, Salute, oltre a Sviluppo economico e Interni guidati dai ...

Migranti - Salvini dopo inchiesta Sky tg24 : 'Verifiche su Svizzera' - : Il ministro dell'Interno annuncia accertamenti sulla condotta svizzera: decine di stranieri verrebbero riammessi , soprattutto di notte, bypassando il regolamento di Dublino. Un flusso che ...

Vasco Rossi contro Matteo Salvini per Albachiara? Chiarimenti sulla fake news dopo il Maurizio Costanzo Show : Vasco Rossi contro Matteo Salvini per Albachiara? La notizia ha raggiunto il web nelle scorse ore, attraverso una mail che si è rivelata falsa. La portavoce di Vasco Rossi fa sapere di non aver mai scritto la nota stampa diffusa in rete e l'artista non ha mai espresso i pensieri ivi riportati. "Sono sbalordito e molto incazzato che un fascista come Salvini si sia messo a cantare la mia Albachiara", le fantomatiche parole attribuite a Vasco ...

Dopo la lettera all’Ue lo spread balza a 317. Salvini sfida Bruxelles : “Sanzioni? Avete capito male” : Dopo la lettera all’Ue con cui il governo ha confermato i numeri della manovra di bilancio, lo spread schizza a 317 punti base. Il differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi, in avvio di seduta, è aumentato di oltre 11 punti rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento dei Btp decennali è salito al 3,55%. La versione rivist...

