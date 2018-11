Salvini | do il sangue per il contratto

Salvini : “Lavoriamo per introdurre la donazione di sangue obbligatoria nelle scuole” : "Lavoreremo con il ministro dell'Istruzione ad un ossimoro: la donazione volontaria obbligatoria nelle scuole, perchè se li becchi a 18 anni poi te li tieni per i successivi 40 anni. Io ho cominciato a donare il sangue grazie al mio papà, che per i 18 non mi ha regalato il motorino, ma mi ha portato all'Avis", ha dichiarato Matteo Salvini .Continua a leggere

Salvini : diminuire sbarchi e far tornare Mediterraneo mare senza sangue : Roma – "Dati alla mano. Meno partenze, meno sbarchi , meno vittime in mare . Cosi' si stronca il business dell'immigrazione clandestina, il Mediterraneo deve tornare un mare senza sangue innocente". Lo scrive su facebook Matteo Salvini , vicepremier e ministro dell'Interno.

Salvini replica all'Ue : "La legge di bilancio non si tocca - no a manovre lacrime e sangue" : "Stiamo rispondendo alla Commissione Ue e in termini garbati, dialoganti e costruttivi. Se ci sono proposte sono le benvenute ma è chiaro che la manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccono. No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da Bruxelles, che hanno massacrato gli italiani, con noi non funzionano. Non torniamo indietro di mezzo centimetro", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini.