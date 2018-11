Salvini contro Ue | ' vuole impedire a Italia di tornare a vivere'

Roma - presidio contro il dl Sicurezza : “Salvini vuole far esplodere una bomba sociale”. Bruciata una ruspa giocattolo : In piazza contro il dl Salvini, al grido di #spegnilamiccia e dando fuoco a una ruspa giocattolo. “Abbiamo definito il decreto una ‘bomba sociale’: andrà ad aumentare le tensioni sociali, nient’altro”, tuona Federica Borlizzi di Alterego – Fabbrica dei diritti. Il presidio è stato organizzato a Roma anche da Baobab Exerience, Bpm, Link coordinamento e altre associazioni. “Continueremo a mobilitarci, ...

Matteo Salvini in Sardegna - a Nuoro proteste dei sardi contro il ministro - : Un gruppo di manifestanti ha innalzato cartelli con la scritta "Mai con Salvini" e intonato il canto partigiano 'Fischia il vento'. Contestazioni anche a Cagliari, dove il vicepremier arriva il 23 ...

"Mercanti di tappeti" - "Non siamo accattoni". È scontro tra Moscovici e Salvini : Con una volontà politica assoluta della Commissione, a partire da me stesso, di non provocare, di non accettare una crisi tra Roma e Bruxelles. Abbiamo bisogno dell'Italia per quello che è, un paese ...

"Non siamo accattoni" - Salvini contro Moscovici : "Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua a insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora basta: la pazienza è finita". ...

Salvini-falco contro Tria-colomba Le elezioni Ue dividono il governo : La colomba Tria e il falco Salvini. All'indomani della bocciatura della manovra da parte della Commissione europea e in attesa della cena Conte-Juncker di sabato si vanno delineando le posizioni all'interno dell'esecutivo. E, inevitabilmente... Segui su affaritaliani.it

Enzo Moavero - affondo contro Matteo Salvini : 'Non dobbiamo essere ottusamente chiusi ai migranti economici' : Definiamolo 'ondivago', il ministro degli Esteri Enzo Moavero . Come i colleghi Savona e Tria , guarda caso tutti tecnici, passa da dichiarazioni in linea , se non addirittura più oltranziste, con ...

M5s - il retroscena di Augusto Minzolini : Rocco Casalino e la vendetta contro la Lega e Matteo Salvini : Lo psicodramma grillino alla Camera non è ancora consumato del tutto. Anzi. Rocco Casalino sta già pensando alla vendetta contro la Lega . Ha fatto male, l'imboscata dei 36 franchi tiratori sul ...

Bruxelles boccia la manovra italiana - la commissione apre la strada ad una procedura per deficit eccessivo. Salvini : Ci giocano contro : L'economia italiana è sana, se qualcuno ci gioca contro, vuol dire che ha interessi economici. Il problema non è la manovra. La Ue ha taciuto su manovre che hanno danneggiato il Paese, ora mi ...

Studenti contro Salvini : “Ha preso di mira delle minorenni condannandole alla gogna mediatica” : Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha pubblicato un post sui suoi profili con la foto di tre ragazze, palesemente riconoscibili, mentre manifestano durante il "No Salvini Day". Il post è stato accompagnato anche dal commento "Poverette. E sorridono pure...". Questo ha immediatamente scatenato i sostenitori del leghista che si sono scagliati con violenti insulti verso le ragazzine. Quanto accaduto ha portato gli Studenti a rispondere ...

Casamonica - ruspe contro le villette : il legale prepara ricorso. Gli sgomberati : “Andremo a casa della Raggi e di Salvini” : Tra proteste e l’annuncio di un ricorso per resistere all’ingiunzione sono iniziate le prime demolizioni al Quadraro. “Stiamo per impugnare l’ingiunzione di demolizione per bloccare l’abbattimento delle villette ancora in piedi – fa sapere l’avvocato Tiziano Gizzi, legale di alcuni componenti della famiglia casamonica sgomberati ieri- . È una corsa contro il tempo ma spero di riuscire a fermare la ...

Salvini - incontro Cav-Mattarella? Non so : ANSA, - ROMA, 21 NOV - "Non so di incontri tra Silvio Berlusconi ed il presidente Sergio Mattarella. Io un governo di centrodestra lo proposi cinque mesi fa, nel frattempo sono cambiate tante cose ". ...

"Noi non siamo i traditori". Scontro Di Maio-Salvini : Il voto di ieri alla Camera "è stato fatto per affossare il ddl anticorruzione. È evidente a tutti che noi non siamo stati perché noi, quando abbiamo qualcosa da dire contro, lo diciamo pubblicamente e non ci nascondiamo con il voto segreto".Luigi Di Maio, durante l'assemblea dei parlamentari del M5S, torna sull'episodio di ieri quando il governo è stato battuto alla Camera al voto segreto e punta il dito contro la Lega."L'emendamento sul ...