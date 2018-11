Salvini contro Malta | «Ha abbandonato un gommone con 200 migranti a bordo»

Migranti - Salvini contro Malta : «Ha abbandonato un gommone con 200 persone a bordo» : Un'imbarcazione con a bordo 150-200 Migranti. Un pattugliatore maltese che inverte la rotta e «abbandona» il gommone in mezzo al Mediterraneo. La ricerca di un nuovo porto sicuro: l'Italia. A spiegare ...

A Roma in centinaia contro il Decreto Salvini : Nonostante i tantissimi blindati delle forze dell'ordine che circondavano piazza San Silvestro, proprio a dimostrare la blindatura politica e militare che si sta facendo attorno al Decreto "sicurezza ...

Salvini contro Ue : 'vuole impedire a Italia di tornare a vivere' : Roma, 24 nov., askanews, - Matteo Salvini a testa bassa contro l'Unione europea nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte vola a Bruxelles per cenare con il presidente della Commissione Jean Claude ...

Roma - presidio contro il dl Sicurezza : “Salvini vuole far esplodere una bomba sociale”. Bruciata una ruspa giocattolo : In piazza contro il dl Salvini, al grido di #spegnilamiccia e dando fuoco a una ruspa giocattolo. “Abbiamo definito il decreto una ‘bomba sociale’: andrà ad aumentare le tensioni sociali, nient’altro”, tuona Federica Borlizzi di Alterego – Fabbrica dei diritti. Il presidio è stato organizzato a Roma anche da Baobab Exerience, Bpm, Link coordinamento e altre associazioni. “Continueremo a mobilitarci, ...

Matteo Salvini in Sardegna - a Nuoro proteste dei sardi contro il ministro - : Un gruppo di manifestanti ha innalzato cartelli con la scritta "Mai con Salvini" e intonato il canto partigiano 'Fischia il vento'. Contestazioni anche a Cagliari, dove il vicepremier arriva il 23 ...

"Mercanti di tappeti" - "Non siamo accattoni". È scontro tra Moscovici e Salvini : Con una volontà politica assoluta della Commissione, a partire da me stesso, di non provocare, di non accettare una crisi tra Roma e Bruxelles. Abbiamo bisogno dell'Italia per quello che è, un paese ...

"Non siamo accattoni" - Salvini contro Moscovici : "Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua a insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora basta: la pazienza è finita". ...

Salvini-falco contro Tria-colomba Le elezioni Ue dividono il governo : La colomba Tria e il falco Salvini. All'indomani della bocciatura della manovra da parte della Commissione europea e in attesa della cena Conte-Juncker di sabato si vanno delineando le posizioni all'interno dell'esecutivo. E, inevitabilmente... Segui su affaritaliani.it

Enzo Moavero - affondo contro Matteo Salvini : 'Non dobbiamo essere ottusamente chiusi ai migranti economici' : Definiamolo 'ondivago', il ministro degli Esteri Enzo Moavero . Come i colleghi Savona e Tria , guarda caso tutti tecnici, passa da dichiarazioni in linea , se non addirittura più oltranziste, con ...

M5s - il retroscena di Augusto Minzolini : Rocco Casalino e la vendetta contro la Lega e Matteo Salvini : Lo psicodramma grillino alla Camera non è ancora consumato del tutto. Anzi. Rocco Casalino sta già pensando alla vendetta contro la Lega . Ha fatto male, l'imboscata dei 36 franchi tiratori sul ...

Bruxelles boccia la manovra italiana - la commissione apre la strada ad una procedura per deficit eccessivo. Salvini : Ci giocano contro : L'economia italiana è sana, se qualcuno ci gioca contro, vuol dire che ha interessi economici. Il problema non è la manovra. La Ue ha taciuto su manovre che hanno danneggiato il Paese, ora mi ...