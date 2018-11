Salvini alla Fedeli | La pacchia è finita!

Migranti - 120 in salvo dopo allarme Ong : gommone verso l'Italia | Salvini accusa : "Abbandonati da Malta" : All'attacco anche il ministro Toninelli: "E l'Europa che fa? Fa finta di niente mentre noi salviamo altre vite umane o difende uno dei suoi Paesi fondatori?"

Francesco Storace - il rimprovero alla Lega di Matteo Salvini : 'In piazza non vedo mai il Tricolore' : Come è noto, Francesco Storace si sta riposizionando: ha infatti abbracciato il nuovo polo sovranista promosso da Giorgia Meloni e a cui ha aderito anche Raffaele Fitto . E, intervistato da Il ...

Crozza-Moscovici : “Io Babbo Natale? Allora Di Maio è l’asinello e Salvini il bue - con le corna fatte dalla Isoardi” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – porta sul palco Pierre Moscovici. Il Commissario europeo agli affari economici commenta le reazioni del Governo italiano alla bocciatura della manovra: “se io sono Babbo Natale, Salvini e Di Maio sono due personaggi del presepe: il bue e l’asinello. DI Maio è l’asinello dato che non sa niente di niente e Salvini, ça va sans dire, ...

Matteo Salvini - il piano con Sergio Mattarella per mandare Enzo Moavero alla Ue : La prossima tornata di elezioni regionali sarà un test fondamentale. Perchè se i risultati dei sondaggi delle ultime settimane saranno confortati da quelli delle urne, con una Lega che ormai alcune ...

Beppe Grillo scrive alle mamme di Salvini e Di Maio : 'Bocciati dalla Ue - il mio pensiero è andato a voi' : LEGGI ANCHE Castelli-Padoan, scontro a Porta a Porta: la lezione di economia della viceministra M5S è virale 'Considerato che non siete andate a prendere a borsettate in faccia Junker e Moscovici, ...

Beppe Grillo scrive alle mamme di Salvini e Di Maio : 'Bocciati dalla Ue - il mio pensiero è andato a voi' : Beppe Grillo scrive una lettera alle mamme di Matteo Salvini e Luigi Di Maio ironizzando sulla bocciatura europea della manovra italiana. 'Carissime, appena saputa la 'notizia' il mio pensiero è ...

Isoardi-Salvini - ritorno di fiamma alla cena di gala : Sorridenti l’uno davanti all’altra. Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, dopo la rottura social, tornano a vedersi e a sedersi vicino a una cena di gala. Hanno lasciato alle spalle lo scambio di cinguettii in cui dichiaravano la fine della loro storia d’amore, pronti a un nuovo capitolo. Se sono tornati insieme oppure no, non è dato saperlo (per […]

Sondaggi - i 5 Stelle asfaltati dalla Lega (e Di Maio da Salvini) : i numeri del crollo : Ma se Atene piange, Sparta non ride: la fiducia nelle opposizioni è al minimo. Più in basso di così c’è solo da scavare...

Conte alla Ue : 'Nessuna ribellione - ma interesse italiani al primo posto' Di Maio : 'No manovra correttiva' Ma Salvini : 'Nessun passo ... : «Se si tratta di difendere gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla». Il premier Giuseppe Conte lo dice ai cronisti a margine del Forum sui rischi da disastri ambientali in corso a Roma, ...

Manovra : Salvini alla Ue - noi passi indietro non ne facciamo : "Noi passi indietro non ne facciamo. Non abbiamo messo soldi a caso, nella Manovra c'è un'idea di Italia che cresce: sono soldi degli italiani e chiederemo di poterli spendere, per il diritto alla salute, alla protezione, alla ricerca scientifica". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Uno Mattina, dopo la battuta di ieri sulla "letterina di Babbo Natale" ricevuta dalla Commissione Ue, ...

Salvini alla Ue : "Non un passo indietro" : 10.09 "Noi passi indietro non ne facciamo". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno,Matteo Salvini,intervenendo a Uno Mattina, su RaiUno, parlando del confronto con Bruxelles sulla manovra. "Quello che l'Europa non può chiedermi è non cambiare la legge Fornero: io quella legge voglio smontarla". E ancora: "Il risparmio privato non si tocca, semmai si può vendere qualche immobile pubblico", ha precisato Salvini.

Rita Dalla Chiesa scrive a Salvini e Di Maio : 'Ladrocinio legalizzato - fate finire la pacchia anche a loro' : 'fate finire la pacchia anche a loro!'. Rita Dalla Chiesa è furiosa e si sfoga su Twitter. Il motivo è una bolletta -stangata arrivata sul conto della ex conduttrice di Forum . Prima pubblica la cifra ...

Roma - i Casamonica dopo lo sgombero : "Andiamo a vivere a casa di Salvini. O dalla Raggi che è tanto brava" : Il giorno dopo lo sgombero delle otto ville abusive nel quartiere Quadraro a Roma si sono messe in moto le ruspe per l'abbattimento. Ma oggi è anche il giorno della rabbia, con gli ex occupanti pronti ...