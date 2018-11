Salute | ogni anno in Italia nascono 25mila bimbi con danni da alcol

Salute : in Italia ogni anno 175mila fratture di femore - vertebre e polso : ogni anno in Italia oltre 175 mila persone fanno ricorso al pronto soccorso per fratture di femore (90 mila) vertebrali (70 mila) e polso (15 mila) con la possibilità che il loro numero sia complessivamente più alto considerando quelle non diagnosticate, e in quasi l’80% dei casi si tratta di donne con un’età superiore ai 65 anni: è quanto emerge dai lavori del 103° Congresso nazionale della Società Italiana di ortopedia e ...

Le noci hanno un importante ruolo benefico : mangiarle ogni giorno aiuta a controllare il peso e contribuisce alla Salute cardiovascolare : Mangiare noci del Brasile e altre varietà ogni giorno potrebbe prevenire l’aumento di peso e fornire altri benefici per la salute cardiovascolare, secondo due diversi studi che verranno presentati alle Scientific Sessions 2018 dell’American Heart Association a Chicago, un importante scambio globale sugli ultimi progressi nella scienza cardiovascolare.-- Uno studio ha analizzato l’influenza del consumo di noci e noccioline sul peso corporeo a ...

Salute : milioni di persone ogni anno al pronto soccorso per attacchi d’asma - ecco qual è la causa più insidiosa : Sono diverse milioni gli individui nel mondo che finiscono ogni anno in pronto soccorso a causa di un attacco di asma dovuto all’inquinamento da traffico e industriale, da esposizione sia a ozono che ha forte azione irritante sulle vie respiratorie, sia a ‘particolato fine’, ovvero quelle particelle inquinanti che finiscono in profondità nei polmoni. A rivelarlo è uno studio, il primo del genere, condotto da Susan Anenberg, ...

Salute - fratture articolari ed esposte : ogni anno in Italia oltre 1 milione di interventi : oltre un milione di interventi chirurgici vengono eseguiti ogni anno in Italia su pazienti che hanno riportato un grave trauma, come le fratture articolari e quelle esposte: ortopedici e traumatologi ospedalieri (Otodi) si confrontano sul tema in occasione dell’11° Trauma Meeting, in corso a Riccione. Gli esperti ricordano che le fasce di età più colpite da questo tipo di traumi sono quella compresa tra i 19 e i 40 anni (80%) e quella ...

7-8 ore di sonno a notte sono la quantità ottimale per la Salute : ecco gli effetti sul cervello e sulle abilità cognitive del dormire troppo o troppo poco : I neuroscienziati del Brain and Mind Institute della Western University hanno condotto lo studio sul sonno più grande del mondo per catturare le vere abitudini delle persone su un processo così importante per il nostro organismo. Lo studio, pubblicato sulla rivista SLEEP, è stato lanciato nel 2017 ed entro pochi giorni oltre 40.000 persone di tutto il mondo hanno partecipato all’indagine scientifica online, che includeva un questionario ...

Salute : Alzheimer - ogni 3 secondi nel mondo una persona colpita da demenza : ogni 3 secondi nel mondo una persona sviluppa una forma di demenza. Le persone colpite sono 47 milioni, numero destinato a triplicarsi entro il 2050 raggiungendo i 152 milioni. In Italia si stimano ad oggi 1.241.000 casi. E’ quanto emerge dal Rapporto mondiale Alzheimer 2018 ‘Lo stato dell’arte della ricerca sulla demenza’, diffuso in occasione della XXV Giornata Mondiale Alzheimer da Adi (Alzheimer’s Disease International) e ...