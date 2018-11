Salerno | addio ad Andrea Gismonti | il calciatore muore dopo un incidente in scooter

Blastingnews

(Di sabato 24 novembre 2018) Una clamorosa e triste notizia che nessuno avrebbe voluto mai ricevere. Il giovanissimoGismondi, appena 17 anni di età,aver combattuto per cinque giorni tra la vita e la morte, non ce l'ha fatta: ha perso la vita in seguito all'stradale avvenuto circa una settimana or sono nella città di, giovane promessa calcistica in forza alla Sanseverinese, compagine sportiva militante nel campionato regionale di promozione campana, è spirato nella giornata di oggi, sabato 24 novembre 2018, presso l'istituto ospedaliero 'San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona' del capoluogo salernitano.Il sinistro stradale L’stradale che ha coinvolto il giovane diciassettenne si è verificato in via dei Greci, nel senso di marcia in direzione Fratte, popolosa frazione di, a poca distanza dal frequentatissimo centro commerciale 'Le cotoniere'. Lo scorso ...