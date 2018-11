Rugby | Test Match novembre 2018 | tutti i risultati di sabato 24 novembre Vittorie

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Nuova Zelanda 3-66. Le pagelle degli azzurri - che fatica per la banda di O’Shea : Si conclude con un dominio degli All Blacks il cammino della Nazionale italiana di Rugby nei Cattolica Test Match. Una vera e propria imbarcata allo Stadio Olimpico di Roma per gli azzurri: la Nuova Zelanda si impone per 66-3 in un incontro davvero dominato in lungo e in largo. Andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle della squadra di O’Shea. Jayden Hayward, voto 4,5: lui che è nativo della Nuova Zelanda può davvero fare poco ...

Rugby - test match Italia-N.Zelanda 3-66 : 17.08 Una lezione da parte dei maestri. Il test match tra Italia e Nuova Zelanda misura la differenza incolmabile tra le due squadre. In un Olimpico gremito,gli All Blacks vincono 66-3 un confronto impari. E' stata una festa del Rugby a partire dalla leggendaria 'Haka'. Subito in meta i neri con Perenara. Una punizione di Allan fa 3-5, poi solo All Blacks, in meta due volte ciascuno con McKenzie e Jordie Barrett per il 3-31 dell'intervallo. ...

Rugby - Test Match 2018 : la Nuova Zelanda dà una lezione all’Italia. All Blacks devastanti : 66-3 : Lo scenario è di quelli splendidi: l’Italia torna nella propria casa, allo Stadio Olimpico di Roma, per l’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre. Gli azzurri hanno affrontato davanti a circa 50 mila persone l’incontro più difficile del mese: quello contro la squadra più forte e titolata al mondo, la Nuova Zelanda. Partita splendida da parte degli All Blacks, che dovevano assolutamente riscattare la delusione della ...

L’Italia di Rugby è stata battuta 66-3 dalla Nuova Zelanda nell’ultimo test match di novembre : La Nazionale maschile di rugby ha perso 66-3 contro la Nuova Zelanda nel suo ultimo test match autunnale, giocato sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma. Contro i campioni del mondo in carica l’Italia non ha potuto fare granché e

LIVE Italia-Nuova Zelanda Rugby - Test Match 2018 in DIRETTA : sfida impossibile contro i mitici All Blacks : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo ed ultimo dei Cattolica Test Match di novembre 2018 per la Nazionale italiana di rugby. Gli azzurri tornano nella vera casa: allo Stadio Olimpico di Roma oggi alle 15 fanno visita gli All Blacks. La squadra numero uno al mondo torna nel Bel Paese per sfidare la banda guidata da Conor O’Shea: sarà sicuramente spettacolo assicurato con l’Haka dei neozelandesi. Difficile puntare al ...

Italia-Nuova Zelanda Rugby - Test Match 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi si concluderà una lunga finestra autunnale di Test Match di rugby, che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita prima con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17 e poi con la sfida all’Australia, persa per 7-26. Ora è tempo infatti dell’ultimo dei tre Test Match casalinghi che attendono gli azzurri, visibile su DMAX ed in streaming su ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Nuova Zelanda e quel sogno malcelato di compiere un’impresa storica : Italia-Nuova Zelanda, un anno prima: Azzurri ed All Blacks si incontreranno domani a Roma alle ore 15.00 per fare le prove generali del Match che tra un anno opporrà le due compagini in Coppa del Mondo in Giappone. Gli oceanici si presenteranno senza cinque effettivi di rilievo, ma fanno comunque paura. I neozelandesi oltretutto avranno voglia di rivalsa dopo la sconfitta subita in Irlanda: come accaduto contro i Verdi, non saranno della partita ...

Diretta Italia-Nuova Zelanda : sabato dall'Olimpico il test match di Rugby su DMAX : sabato 24 novembre, allo stadio Olimpico di Roma, test match di lusso per la Nazionale di rugby contro gli All Blacks bicampioni del mondo in carica. Gara che conclude la finestra autunnale di amichevoli dell'Italia di Conor O’Shea, aperta al Soldier Field di Chicago contro l’Irlanda (netta sconfitta 54-7), poi proseguita con il successo chiave in ottica ranking sulla Georgia (28-17) e quindi con la sfida all'Australia a Padova dove è arrivato ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : test match contro All Blacks in diretta tv su Dmax : Si chiuderà a Roma la serie di test match per l’Italia del Rugby. Il trittico verrà archiviato allo Stadio Olimpico sabato 24 novembre 2018 contro la Nuova Zelanda. Il match degli Azzurri contro gli All Blacks avrà inizio alle ore 15.00. Gli appassionati della palla ovale potranno seguire l’incontro in diretta tv su Dmax, oltre che su DPLAY in streaming gratis. Ci sarà una grande cornice di pubblico per questa sfida, che vedrà arrivare a Roma i ...