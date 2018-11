: ?? Oggi in occasione del Cattolica Test Match #ITAvNZL a Roma gli Azzurri #Italrugby e gli @AllBlacks indosseranno s… - Federugby : ?? Oggi in occasione del Cattolica Test Match #ITAvNZL a Roma gli Azzurri #Italrugby e gli @AllBlacks indosseranno s… - s_tamburini : Se questi vincono 87 partite su 100, se sono i più vincenti al mondo in qualsiasi sport un motivo dovrà pur esserci… -

Una lezione da parte dei maestri. Iltrae Nuovamisura la differenza incolmabile tra le due squadre. In un Olimpico gremito,gli All Blacks vincono 66-3 un confronto impari. E' stata una festa dela partire dalla leggendaria 'Haka'. Subito in meta i neri con Perenara. Una punizione di Allan fa 3-5, poi solo All Blacks, in meta due volte ciascuno con McKenzie e Jordie Barrett per il 3-31 dell'intervallo. Stesso copione nella ripresa: vanno in meta Laumape, Beauden Barrett,McKenzie e due volte J.Barrett.(Di sabato 24 novembre 2018)