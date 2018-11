Rugby | Italia-Nuova Zelanda 3-66

Rugby - test match : All Blacks forza 10 - Italia travolta 66-3 : Gli All Blacks hanno sconfitto per 66-3 l'Italia all'Olimpico di Roma nel test che ha chiuso il novembre internazionale. I bicampioni del mondo in carica chiudono così la stagione con un successo, che mitiga parzialmente la sconfitta di sabato scorso con l'Irlanda a Dublino. Gli azzurri di Conor O'Shea chiudono invece l'autunno ...

VIDEO Italia-Nuova Zelanda 3-66 Rugby - highlights e sintesi. Azzurri travolte da 10 mete degli All Blacks : Gli Azzurri sono stati sonoramente sconfitti dalla Nuova Zelanda per 3-66 nell’ultimo test match di novembre. Allo Stadio Olimpico di Roma, la nostra Nazionale si è dovuta inchinare al cospetto dei Campioni del Mondo che sono riusciti a segnare addirittura nove mete. I ragazzi di Conor O’Shea non sono mai stati in partita e non sono mai riusciti a costruire una buona azione da gioco per provare a marcare almeno una meta. Di seguito ...

Rugby – Italia travolta dagli All Blacks : all’Olimpico la Nuova Zelanda si impone 3-66 : Dura, ma prevedibile, sconfitta per l’Italia nell’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre 2018: l’Italia si arrende agli straordinari All Blacks Dopo la vittoria contro la Georgia e il ko contro l’Australia, l’Italia scende in campo per l’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre 2018. Davanti ad un Olimpico strapieno, gli azzurri affrontano i mitici All-Blacks. Sfida davvero proibitiva per gli azzurri che nell’ultimo precedente, ...

Rugby - test match Italia-N.Zelanda 3-66 : 17.08 Una lezione da parte dei maestri. Il test match tra Italia e Nuova Zelanda misura la differenza incolmabile tra le due squadre. In un Olimpico gremito,gli All Blacks vincono 66-3 un confronto impari. E' stata una festa del Rugby a partire dalla leggendaria 'Haka'. Subito in meta i neri con Perenara. Una punizione di Allan fa 3-5, poi solo All Blacks, in meta due volte ciascuno con McKenzie e Jordie Barrett per il 3-31 dell'intervallo. ...

Rugby - Test Match 2018 : la Nuova Zelanda dà una lezione all’Italia. All Blacks devastanti : 66-3 : Lo scenario è di quelli splendidi: l’Italia torna nella propria casa, allo Stadio Olimpico di Roma, per l’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre. Gli azzurri hanno affrontato davanti a circa 50 mila persone l’incontro più difficile del mese: quello contro la squadra più forte e titolata al mondo, la Nuova Zelanda. Partita splendida da parte degli All Blacks, che dovevano assolutamente riscattare la delusione della ...

L’Italia di Rugby è stata battuta 66-3 dalla Nuova Zelanda nell’ultimo test match di novembre : La Nazionale maschile di rugby ha perso 66-3 contro la Nuova Zelanda nel suo ultimo test match autunnale, giocato sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma. Contro i campioni del mondo in carica l’Italia non ha potuto fare granché e

VIDEO Italia-Nuova Zelanda Rugby - l’haka degli All Blacks all’Olimpico : L’haka degli All Blacks allo Stadio Olimpico di Roma era uno dei momenti più attesi di Italia-Nuova Zelanda, prestigioso test match di rugby. Gli azzurri affrontano i Campioni del Mondo che prima della partita si sono esibiti nella tradizionale danza maori, una delle icone della palla ovale, un marchio conosciuto a livello planetario che caratterizza l’inizio di ogni incontro dei Tuttineri. Di seguito il VIDEO della haka degli All ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda LIVE : L'Italia sfida il mito. Nel terzo test match, gli azzurri a Roma, diretta tv su DMax, canale 52 del digitale terrestre, ospitano i leggendari All Blacks, punto di riferimento del Rugby mondiale che ...

LIVE Italia-Nuova Zelanda Rugby - Test Match 2018 in DIRETTA : sfida impossibile contro i mitici All Blacks : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo ed ultimo dei Cattolica Test Match di novembre 2018 per la Nazionale italiana di rugby. Gli azzurri tornano nella vera casa: allo Stadio Olimpico di Roma oggi alle 15 fanno visita gli All Blacks. La squadra numero uno al mondo torna nel Bel Paese per sfidare la banda guidata da Conor O’Shea: sarà sicuramente spettacolo assicurato con l’Haka dei neozelandesi. Difficile puntare al ...