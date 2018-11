Rugby - l'Italia perde contro gli All Blacks nel test match 66 a 3 : Nel test match di Roma i campioni del mondo della Nuova Zelanda hanno battuto 66-3 gli uomini di Conor O'Shea , ridotti a gomma piuma, incapaci di contenere l'assalto delle spille nere. I vari Tj ...

Rugby - test match : All Blacks forza 10 - Italia travolta 66-3 : Gli All Blacks hanno sconfitto per 66-3 l'Italia all'Olimpico di Roma nel test che ha chiuso il novembre internazionale. I bicampioni del mondo in carica chiudono così la stagione con un successo, che mitiga parzialmente la sconfitta di sabato scorso con l'Irlanda a Dublino. Gli azzurri di Conor O'Shea chiudono invece l'autunno ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda 3-66 : ... fuori Alessandro Zanni, dentro Marco Fuser #ITAvNZL [3-24] 31' Jordie Barrett mette a segno la quarta meta per i Campioni del Mondo #CattolicaTestMatch #Insieme pic.twitter.com/AHM4GNETqb - ...

VIDEO Italia-Nuova Zelanda 3-66 Rugby - highlights e sintesi. Azzurri travolte da 10 mete degli All Blacks : Gli Azzurri sono stati sonoramente sconfitti dalla Nuova Zelanda per 3-66 nell’ultimo test match di novembre. Allo Stadio Olimpico di Roma, la nostra Nazionale si è dovuta inchinare al cospetto dei Campioni del Mondo che sono riusciti a segnare addirittura nove mete. I ragazzi di Conor O’Shea non sono mai stati in partita e non sono mai riusciti a costruire una buona azione da gioco per provare a marcare almeno una meta. Di seguito ...

Rugby – Italia travolta dagli All Blacks : all’Olimpico la Nuova Zelanda si impone 3-66 : Dura, ma prevedibile, sconfitta per l’Italia nell’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre 2018: l’Italia si arrende agli straordinari All Blacks Dopo la vittoria contro la Georgia e il ko contro l’Australia, l’Italia scende in campo per l’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre 2018. Davanti ad un Olimpico strapieno, gli azzurri affrontano i mitici All-Blacks. Sfida davvero proibitiva per gli azzurri che nell’ultimo precedente, ...

Rugby - test match Italia-N.Zelanda 3-66 : 17.08 Una lezione da parte dei maestri. Il test match tra Italia e Nuova Zelanda misura la differenza incolmabile tra le due squadre. In un Olimpico gremito,gli All Blacks vincono 66-3 un confronto impari. E' stata una festa del Rugby a partire dalla leggendaria 'Haka'. Subito in meta i neri con Perenara. Una punizione di Allan fa 3-5, poi solo All Blacks, in meta due volte ciascuno con McKenzie e Jordie Barrett per il 3-31 dell'intervallo. ...

VIDEO Italia-Nuova Zelanda 3-66 Rugby - highlighs e sintesi. Azzurri travolte da 10 mete degli All Blacks : Gli Azzurri sono stati sonoramente sconfitti dalla Nuova Zelanda per 3-66 nell’ultimo test match di novembre. Allo Stadio Olimpico di Roma, la nostra Nazionale si è dovuta inchinare al cospetto dei Campioni del Mondo che sono riusciti a segnare addirittura nove mete. I ragazzi di Conor O’Shea non sono mai stati in partita e non sono mai riusciti a costruire una buona azione da gioco per provare a marcare almeno una meta. Di seguito ...

Rugby - Test Match 2018 : la Nuova Zelanda dà una lezione all’Italia. All Blacks devastanti : 66-3 : Lo scenario è di quelli splendidi: l’Italia torna nella propria casa, allo Stadio Olimpico di Roma, per l’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre. Gli azzurri hanno affrontato davanti a circa 50 mila persone l’incontro più difficile del mese: quello contro la squadra più forte e titolata al mondo, la Nuova Zelanda. Partita splendida da parte degli All Blacks, che dovevano assolutamente riscattare la delusione della ...

L’Italia di Rugby è stata battuta 66-3 dalla Nuova Zelanda nell’ultimo test match di novembre : La Nazionale maschile di rugby ha perso 66-3 contro la Nuova Zelanda nel suo ultimo test match autunnale, giocato sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma. Contro i campioni del mondo in carica l’Italia non ha potuto fare granché e

Rugby - Italia-Nuova Zelanda 3-52 LIVE : Gli azzurri l'hanno ascoltata abbracciati, mentre il pubblico ha assistito in silenzio fino alla fine, quando poi sono arrivati gli applausi #ITAvNZL Ecco la Haka dei Campioni del Mondo! pic.twitter.

Rugby - Italia-Nuova Zelanda 3-45 LIVE : Gli azzurri l'hanno ascoltata abbracciati, mentre il pubblico ha assistito in silenzio fino alla fine, quando poi sono arrivati gli applausi #ITAvNZL Ecco la Haka dei Campioni del Mondo! pic.twitter.

Rugby - Italia-Nuova Zelanda 3-24 LIVE : Gli azzurri l'hanno ascoltata abbracciati, mentre il pubblico ha assistito in silenzio fino alla fine, quando poi sono arrivati gli applausi #ITAvNZL Ecco la Haka dei Campioni del Mondo! pic.twitter.

Rugby - Italia-Nuova Zelanda 0-5 LIVE : Barrett poi sbaglia il calcio Calcio d'inizio degli All Blacks #ITAvNZL Ecco la Haka dei Campioni del Mondo! pic.twitter.com/Pj4DYs16PO - ItalRugby, @FedeRugby, November 24, 2018 INTRO - Dopo l'...

VIDEO Italia-Nuova Zelanda Rugby - l’haka degli All Blacks all’Olimpico : L’haka degli All Blacks allo Stadio Olimpico di Roma era uno dei momenti più attesi di Italia-Nuova Zelanda, prestigioso test match di rugby. Gli azzurri affrontano i Campioni del Mondo che prima della partita si sono esibiti nella tradizionale danza maori, una delle icone della palla ovale, un marchio conosciuto a livello planetario che caratterizza l’inizio di ogni incontro dei Tuttineri. Di seguito il VIDEO della haka degli All ...