Rugby | All Blacks in redazione per onorare i caduti a Montecassino

Rugby - Italia-All Blacks - Ghiraldini : 'Un sogno giocare contro di loro - sarà una battaglia' : Sono i più forti del mondo. Lo erano quando ero piccolo e andavo a vederli allo stadio, una volta ricordo a Genova,, lo sono oggi', le parole di Ghiraldini nella conferenza stampa al termine del ...

Italia-All Blacks : stadio Olimpico tutto esaurito per il Rugby : Roma – Il primo tutto esaurito della stagione allo stadio Olimpico di Roma arriva grazie… al rugby. A 24 ore da Lazio-Milan di campionato e a 3 giorni da Roma-Real Madrid di Champions, per un soffio e’ proprio la sfida tra Italia e i mitici All Blacks che arriva il primo tutto esaurito, o quasi, della stagione. Il traguardo dei 60mila biglietti venduti e’ ormai ad un passo, risultato neanche sfiorato dal primo match clou ...

All Blacks - lo storia del mito del Rugby : battaglie e mete nel 1944 - maori missionari in Italia : Gli imbattibili All Blacks è un dogma alimentato di vittoria in vittoria: dalla Coppa del Mondo 2011 ad oggi - per restare nella storia contemporanea - la Nuova Zelanda - ha perso 4 partite ...

Rugby - Test Match 2018 : tutte le partite di sabato 24 novembre. Spiccano Inghilterra-Australia e Galles-Sudafrica : Ultima tornata per quanto riguarda i Test Match di novembre: altra lunghissima giornata di spettacolare Rugby domani, sabato 24. Andiamo a scoprire tutte le partite in programma. Italia v All Blacks, ore 15 (Stadio Olimpico, Roma) CLICCA QUI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SFIDA Georgia v Tonga, ore 15 (Tbilisi) Sfida vista e rivista nei Test Match degli ultimi anni: sempre molto equilibrata, con i Lelos che però sono apparsi superiori. Anche ...

Tortu all'Olimpico per Italia-All Blacks : "Il Rugby mi affascina" : Fossi nato 50 anni prima, quando lo sport era diverso, chissà...'. Degli All Blacks Pippo è anche tifoso, anche se stavolta conterà più il cuore. 'Sono prima di tutto un tifoso dell'Italia, ma i ...

Rugby - O’Shea pronto alla gara contro gli All Blacks : “guarderemo la nostra prestazione” : Rugby, il tecnico della Nazionale italiana O’Shea sa bene che gli azzurri incontreranno qualche difficoltà contro gli All Blacks Mancano meno di quarantotto ore all’ultimo Cattolica Test Match in calendario sabato 24 novembre alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre a partire dalle 14.15. “Sarà importante non pensare troppo al loro potenziale – ha esordito Conor ...

Diretta Italia-Nuova Zelanda : sabato dall'Olimpico il test match di Rugby su DMAX : sabato 24 novembre, allo stadio Olimpico di Roma, test match di lusso per la Nazionale di rugby contro gli All Blacks bicampioni del mondo in carica. Gara che conclude la finestra autunnale di amichevoli dell'Italia di Conor O’Shea, aperta al Soldier Field di Chicago contro l’Irlanda (netta sconfitta 54-7), poi proseguita con il successo chiave in ottica ranking sulla Georgia (28-17) e quindi con la sfida all'Australia a Padova dove è arrivato ...

Rugby - la formazione della Nuova Zelanda per la sfida all’Italia. Diversi cambi nel XV degli All Blacks : Mancano meno di 48 ore al fischio d’inizio di Italia-Nuova Zelanda: tutto pronto per l’ultimo Test Match autunnale di Rugby che si disputerà sabato in quel di Roma. Dopo Conor O’Shea, anche il CT degli All Blacks Steve Hansen ha annunciato la formazione che giocherà contro l’Italia. Diversi cambi nel XV della Nuova Zelanda rispetto alla sconfitta in Irlanda di sabato scorso. Di seguito il XV ufficiale della Nuova ...

Rugby – Verso Zebre-Munster : tallonatore Ceciliani si racconta tra studi e obiettivi : Il giovane tallonatore delle Zebre Rugby Ceciliani pronto a sfidare il Munster A rispondere ai microfoni del sito web dello Zebre Rugby Club questa settimana tocca ad un giocatore di mischia: il tallonatore Massimo Ceciliani. Il ventunenne di Sondrio -alla sua prima stagione in bianconero dopo l’esperienza in Eccellenza con il Rugby Viadana 1970 dello scorso anno- ci parla dei suoi primi passi nel Rugby, delle differenze tra il massimo ...

Rugby – L’Italia sfida gli All Blacks : la formazione di O’Shea : ItalRugby: O’Shea annuncia la formazione per la sfida contro gli All Blacks Conor O’Shea, Commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 24 novembre allo Stadio Olimpico di Roma alle 15 affronterà i campioni del mondo in carica degli All Blacks, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, a partire dalle 15. Rispetto al XV titolare sceso in campo ...

Rugby – La storia degli All Blacks al Museo di Artena : la maglia degli Originals per la prima volta nell’Emisfero Mmord : Il Museo Artena ospita la storia degli All Blacks: per la prima volta nell’Emisfero Nord la maglia originale del primo tour europeo dei ‘Tutti Neri’ (1905) Nel 1905 gli All Blacks, all’epoca ”The Originals”, lasciarono Auckland e dopo quaranta giorni di nave, sbarcarono per la prima nell’Emisfero Nord, a Plymouth, nel sud dell’Inghilterra. Era l’8 settembre del 1905. Otto giorni dopo ...

Rugby - Museo Artena ospita la storia degli All Blacks : ... la maglia con la felce d'argento diventò il simbolo stesso del Rugby nel mondo, l'immagine della vittoria. A distanza di più di un secolo da quell'impresa, una delle maglie degli Originals farà ...

Rugby - la formazione dell’Italia per la sfida alla Nuova Zelanda. Un solo cambio nel XV di O’Shea : Sperandio al posto di Bellini : L’Italia si appresta ad affrontare la Niova Zelanda nell’ultimo dei quattro Test Match autunnali di Rugby della selezione azzurra: sabato a Roma arrivano gli All Blacks, reduci dalla sconfitta rimediata in Irlanda. Oggi il CT irlandese dell’Italia Conor O’Shea ha svelato il XV che affronterà la formazione oceanica: un solo cambio rispetto alla formazione che ha perso contro l’Australia sabato scorso a Padova. ...