Ronaldo | gran gol contro la Spal ed esultanza per Georgina | VIDEO

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Spal : i grandi numeri italiani di Cristiano Ronaldo - Serie A 13giornata - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Spal: le ultime novitò live e le quote. Ecco i possibili schieramenti attesi oggi all'Allianz Stadium per la Serie A.

La Chiesa dove si sposerà Cristiano Ronaldo/ Foto - sì a Georgina Rodriguez nella Gran Madre di Dio a Torino? - IlSussidiario.net : In quale Chiesa si sposeranno Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez? Sono stati paparazzati dal Sun fuori dalla Gran Madre di Dio a Torino

Juve. Cristiano Ronaldo fa il grande passo verso l’altare : Matrimonio in casa Juve. E’ arrivata l’ora del fatidico si per Cristiano Ronaldo. Correio da Manha ne è certo. Il marziano

Ronaldo festeggia sui social : 'Stima - affetto - vittoria! Grande Juve' : Una vittoria, l'ennesima. Sofferta, perché la Juventus davanti a sé ha trovato un ottimo Cagliari. La squadra di Maran ci ha provato fino alla fine, pareggiando prima i conti con il gol di Joao Pedro ...

Ronaldo - 'stima - affetto e Grande Juve' : TORINO, 4 NOV - "Stima, affetto, vittoria! Grande Juve". E' il riassunto della serata di Cristiano Ronaldo, senza gol ma con l'assist del 3-1 bianconero sul Cagliari e l'ennesimo attestato di stima, ...

Ronaldo - "stima - affetto e Grande Juve" : ANSA, - TORINO, 4 NOV - "Stima, affetto, vittoria! Grande Juve". E' il riassunto della serata di Cristiano Ronaldo, senza gol ma con l'assist del 3-1 bianconero sul Cagliari e l'ennesimo attestato di ...

Ronaldo guida il coro dei festeggiamenti social : 'Stima - affetto - vittoria. Grande Juve' : TORINO - 'Stima, affetto, vittoria! Grande Juve'. E' il riassunto della serata di Cristiano Ronaldo , senza gol ma con l'assist del 3-1 bianconero sul Cagliari e l'ennesimo attestato di stima, la ...

Seedorf : 'Ronaldo vuole il mio record? Lo invito a cena. Gattuso non mi sorprende - sta facendo un grande lavoro' : Una possibilità, questa, su cui l'ex centrocampista rossonero ha scherzato: "È una possibilità - ha detto in esclusiva a Sky Sport a margine dell'evento Golden Foot 2018 - Sarebbe una compagnia di un ...

Grande attesa per Barcellona-Real Madrid : “clasico” senza Messi e Ronaldo : E’ la partita planetaria, quella a cui assisteranno 650 milioni milioni di persone collegate da tutto il mondo, e 99.354 all’interno del Camp Nou, fra le quali 580 tifosi ospiti. L’attesa è a mille anche se ‘El Clasico’ di oggi sarà privo dei due protagonisti che negli ultimi undici anni hanno fatto diventare leggenda la sfida tra le due grandi di Spagna. Cristiano Ronaldo è andato alla Juventus, Lionel Messi ...

Ronaldo - CR7 - gol - irrompe : "Juve - che grande squadra" : Cristiano Ronaldo si è ripreso la scena dopo l'intermezzo Champions di Dybala che aveva matato lo United. Due gol in rimonta e ciao ciao Empoli, nona vittoria in campionato in dieci partite. Nemmeno ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si gode la doppietta : “partita difficile - abbiamo dimostrato di essere grandi” : Il campione portoghese ha parlato dopo la partita vinta dalla Juve contro l’Empoli, decisa da una sua doppietta “È stata una partita molto complicata. Sapevamo che sarebbe stata difficile perché eravamo un po’ stanchi. Giocare dopo la Champions è sempre molto complicato. Ma abbiamo dato una buona risposta nel secondo tempo e penso che abbiamo meritato la vittoria“. Lo dice Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky dopo ...

Juventus - Allegri : “Ringrazio Marotta - ha fatto un grande lavoro. Ronaldo riposa? Non lo so…” : Domani la sfida di campionato sul campo dell’Empoli e come di consuetudine sono arrivate le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero Allegri. L’allenatore della Juventus ha parlato della partita del Castellani, non sottovalutando l’avversario: “L’Empoli gioca bene e calcio è la quarta per possesso palla nella metà campo avversaria. Per quello che produce, la […] L'articolo Juventus, Allegri: ...

Ronaldo : 'Bello tornare a Old Trafford. Ferguson un grande' : Roma, 24 ott., askanews, - 'Una vittoria importante in un match ricco di emozioni per me'. Cristiano Ronaldo affida a Instagram le sue sensazioni dopo il suo ritorno, vittorioso, a Manchester. 'E' ...

Champions League - Ronaldo incontra Ferguson : “Un grande allenatore - mi ha insegnato tanto” : La trasferta a Manchester è stata ricca di emozioni per Cristiano Ronaldo, che è tornato nello stadio in cui ha iniziato a prendere confidenza con i vertici del calcio mondiale. Tra le altre cose CR7 ha avuto modo di incontrare il suo maestro Alex Ferguson, episodio che è stato immortalato per poi essere divulgato tramite i social del portoghese. Ronaldo ha scritto: “Un grande allenatore e soprattutto un uomo meraviglioso. Mi ha insegnato ...