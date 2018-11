Roma Tpl | bando di gara per gestione rete periferica

Parisi : se Roma ni desiderano modernizzare Tpl votino “Sì” a referendum : Roma – “Se i romani non ne possono piu’ di aspettare mezz’ora alla fermata del tram, non ne possono piu’ della metro allagata e chiusa quando piove, degli autobus che vanno a fuoco, l’11 novembre, al referendum sul trasporto pubblico a Roma, votiamo Si’!”. Cosi’ il segretario nazionale di Energie PER l’Italia, Stefano Parisi , in una serie di video pubblicati oggi su Facebook con ...

Sciopero Atac del 12 ottobre : a Roma si fermano anche i mezzi pubblici Cotral e Tpl : ottobre mese di proteste nel settore trasporti. E’ stato indetto per il 12 ottobre un nuovo Sciopero dei mezzi pubblici a Roma che coinvolgera' Atac, Cotral e Tpl. A rischio cancellazioni e ritardi ci saranno bus, tram, metro, ferrovie locali e linee periferiche. Si prospetta un venerdì nero per la Capitale con i cittadini che subiranno disagi per 24 ore [VIDEO], soprattutto per chi deve spostarsi per raggiungere il luogo di lavoro. Orari ...