: .@virginiaraggi non sei sola. Le minacce dei #Casamonica sono uno squallido tentativo di fermare le Istituzioni e i… - gparagone : .@virginiaraggi non sei sola. Le minacce dei #Casamonica sono uno squallido tentativo di fermare le Istituzioni e i… - lauraboldrini : Buongiorno, come state? Vi volevo invitare domani a Roma per un confronto aperto su come sconfiggere i nazionalist… - Mov5Stelle : Le minacce dei Casamonica a @virginiaraggi dopo lo sgombero sono il segno che a Roma la politica e le istituzioni h… -

Alla vigilia della Giornatala violenza sulle donne, in migliaia si sono date appuntamento aa piazza della Repubblica per il corteo promosso dal movimento di "Non una di" per protestaree stupri. Ad aprire il corteo lo striscione "Stato di agitazione permanente". Nel mirino anche il disegno di legge Pillon per riformare il diritto di famiglia. Oltre alle donne dei centri antiviolenza,presenti la Casa Internazionale delle donne,tanti collettivi e anche una delegazione dell'Anpi.(Di sabato 24 novembre 2018)