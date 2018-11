Roma | gravi dichiarazioni di Di Francesco | “è mancata la voglia di vincere”

sportfair

: @pruzzobomber @PaolaDiCaro Vi ricordo: Roma-Crotone 1-0; Roma-Cagliari 1-0; Roma-Quarabag 1-0 ... Atalanta-Roma 0-1… - romacapoccia65 : @pruzzobomber @PaolaDiCaro Vi ricordo: Roma-Crotone 1-0; Roma-Cagliari 1-0; Roma-Quarabag 1-0 ... Atalanta-Roma 0-1… - ellamari53 : @PiazzapulitaLA7 @salvaperiodico Perché abbattete tutto?Perché non utilizzate queste belle case x poveri,terremotat… - Frra_Roma : RT @TopaM79: Licenziato ginecologo dell'ospedale di #Giugliano che si era rifiutato di praticare aborto terapeutico su una paziente in grav… -

(Di sabato 24 novembre 2018), Eusebio Diha parlato di mancanza didi vincere, un qualcosa che a questo livello sembra davvero incredibile “E’ venuta a mancare ladi vincere, non possiamo permetterci di dominare per un’ora per poi non segnare e incassare un gol da una rimessa laterale da 40 metri”. E’ il commento del tecnico della, Eusebio Di, dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Udinese alla Dacia Arena. “Dal punto di vista del gioco abbiamo fatto bene. Non negli ultimi 25 metri, dove abbiamo sbagliato tanto -prosegue l’allenatore abruzzese ai microfoni di Sky Sport-. Queste sono partite decise dagli episodi, che però noi non riusciamo mai a portare dalla nostra parte. Non c’entra nulla la fortuna, manca lamo diventare grandi ma siamo ancora indietro”. “Mi aspettavo i tre punti oggi e ...