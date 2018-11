Roma Croce Rossa | mostra all’Aranciera di San Sisto

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco Santa Croce regola la pratica Roma : Santa Croce SULL'ARNO, PISA,- Netta affermazione della Kemas Lamipel Santa Croce che vince 3-0, senza particolari patemi, la sfida interna contro la Roma Volley che in Toscana ha confermato tutte le ...

Arriva a Roma La Croce - il film-evento su Bill Graham : A partire dal 7 novembre, data in cui Billy Graham avrebbe compiuto il suo 100° compleanno, la Billy Graham Evangelistic Association presenterà per la prima volta in Italia il film 'La Croce'. Dopo ...