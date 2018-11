Roma-Bruxelles | ultima chance Conte cerca compromesso Di Maio apre a modifiche

Ue boccia manovra - è ufficiale : tra Roma e Bruxelles si apre una crisi senza precedenti : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono stati di parola e probabilmente continueranno ad esserlo. Non si sono fermati dinnanzi al veto dell'europa sulla manovra finanziaria, hanno ricevuto un primo avvertimento, non lo hanno ascoltato e adesso hanno ricevuto la conferma ufficiale che a Bruxelles non approveranno le strategie economiche dell'Italia. Il documento programmatico del bilancio del governo italiano è stato rigettato dalla Commissione ...

Nuovo duello fra Roma e Bruxelles : Italia pronta al no sull'Eurobudget : All'Eurogruppo oggi sarà esaminata la proposta di riforma franco-tedesca, che escluderebbe i fondi ai governi che non rispettano le regole Ue. Mercoledì il verdetto di Bruxelles sulla manovra -

Roma sfida Bruxelles : ... il governo ha deciso: la manovra non cambia e nessuna modifica verrà apportata per placare le preoccupazioni europee sull'economia italiana. "La manovra non cambia né nei saldi né nella previsione ...

Roma e Bruxelles giocano a poker sui conti pubblici. Ma bluffano entrambe : A dispetto di quanto si possa pensare, la Commissione europea e l'Italia si fronteggiano sui conti pubblici come se fossero due tigri, ma di cartapesta. Ruggiscono l'una contro l'altra per pochi miliardi di scostamento nella manovra, a suon di procedure d'infrazione, multe e 'me ne frego', ma in fondo non stanno affrontando i veri problemi che rischiano davvero di far implodere l'Europa e di bloccare in recessione il Belpaese.Prendiamo la ...

Bruno Vespa : 'Nel duello Roma-Bruxelles speriamo che oltre gli schiaffi ci siano le trattative' : 'Ciascuno può immaginare quel che vuole. Sulla prescrizione la Verità del ministro Bonafede è diversa da quella del ministro Bongiorno. , entrerà in vigore anche senza riforma del processo penale o no?...

L'Ue "corregge" i conti italiani. Scontro Roma-Bruxelles : ...5% come previsto dal governo ma si fermera' all'1,2% nel 2019, e all'1,3% nel 2020 contro la stima del 1,6% indicata dal governo nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Per ...

Roma all'attacco di Bruxelles : ... con l' Italia fanalino di coda in Europa per la crescita stando alle previsioni economiche d'autunno della Commissione Ue, interviene il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. ' Le previsioni della ...

Le tappe della manovra tra Roma e Bruxelles e il rischio infrazione : Dovrebbero essere auditi, oltre al ministro dell'Economia Giovanni Tria, anche la Banca d'Italia, la Corte dei Conti, l'Istat, l'Upb, le parti sociali e gli enti locali. Martedì 13: arriva la ...

Bruxelles manda nuova lettera a Roma : 'manovra incompatibile con calo debito' : Non solo, 'date le dimensioni dell'economia italiana, è anche una fonte di preoccupazione per l'area euro nel suo complesso'. In particolare, 'l'ampia espansione di bilancio prevista per il 2019 è in ...

SCONTRO UE-ITALIA/ 2. Le mosse pronte a complicare il dialogo Roma-Bruxelles : Lega e Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi inizieranno una battaglia tra loro in cui continueranno a tenere alti i toni nei confronti di Bruxelles.

Roma-Bruxelles : a nessuno conviene questo scontro : D'altra parte, con i prezzi di oggi molti signori facoltosi nel mondo potrebbero comperare per quattro soldi l'intero sistema bancario italiano. Non sarebbe un buon affare per il Paese. Di Maio e ...

Tregua tra Roma e Bruxelles sulla manovra. Juncker : dialogherò con Conte : Si abbassano i toni in attesa della scadenza del 13 novembre per i chiarimenti sul documento di bilancio. Moscovici: senza modifiche 'esploreremo altre opzioni' -