Roger Federer e quella lettera speciale alla sua squadra del cuore | “caro Basilea | anhe

Roger Federer traccia un bilancio del suo 2018 e si proietta al nuovo anno : “il mio dritto tornerà a schioccare” : Roger Federer ha fatto un punto sulla propria carriera, mettendosi alle spalle il 2018 e puntando a migliorarsi ancora nel 2019 A tutto Roger Federer. Il fenomeno svizzero, dopo un’annata tra alti e bassi, ha ritenuto fosse il momento di raccogliere le idee, facendo un’analisi della stagione appena conclusa e proiettandosi alla prossima con notevoli ambizioni. “La partenza è stata fantastica, ho giocato egregiamente in ...

ATP Finals – La fan tocca la mano di Federer - la strana reazione di Roger diventa virale [VIDEO] : Momento divertente alle ATP Finals: una fan tocca inavvertitamente la mano di Roger Federer che si allontana di scatto Le ATP Finals di Roger Federer non si sono concluse nel migliore dei modi, o almeno in quello in cui tutti i fan avrebbero desiderato. Il campione svizzero è stato sconfitto in semifinale da Zverev, poi vincitore del torneo. Roger è però stato protagonista di un simpatico (quanto involontario) siparietto con una fan ...

Atp Finals 2018 Federer Zverev - 5-7 6-7 - streaming video e tv : il tedesco in finale - Roger out! - IlSussidiario.net : Diretta Atp Finals 2018 streaming video e tv: oggi le semifinali Federer Zverev e Djokovic Anderson del Masters di tennis maschile a Londra , 17 novembre, .

Masters - Roger Federer in semifinale : oggi si sa se contro Djokovic/ Atp Finals 2018 - come Nole può evitarlo - IlSussidiario.net : Roger Federer in semifinale nel Masters: oggi si sa se contro Djokovic. Atp Finals 2018, ecco come Nole può evitare il Re dopo l'ennesima rinascita

Tennis - ATP Finals 2018 : Roger Federer vola alle semifinali da leader! Kevin Anderson battuto ma comunque qualificato : Va in archivio la quinta giornata delle ATP World Tour Finals 2018 a Londra. In scena sul veloce indoor della O2 Arena l’ultima tornata di incontri del “Lleyton Hewitt Group” e le attese erano tutte per Roger Federer che, dopo diverso tempo, arrivava all’ultimo incontro del Masters senza avere la certezza di essere qualificato. Tuttavia prima che lo svizzero entrasse in campo un altro match precedeva l’esibizione ...

Copil : 'Mi allenerò con Roger Federer a dicembre durante la off-season' : Marius Copil è stato accolto in Romania dal calore di numerosi tifosi e giornalisti dopo la sua finale contro Roger Federer allo Swiss Indoors di Basilea. Il numero 61 del mondo ha parlato delle emozioni provate e dei progetti futuri. ' Posso dire che è stata la mia settimana migliore ' , ha detto Copil. ' Spero che sarà lo stesso il prossimo anno. È stato bello giocare ...

Tennis - Atp Finals 2018 : Roger Federer si qualifica in semifinale se…Tutte le possibili combinazioni : Roger Federer è con le spalle al muro alle ATP Finals 2018 che si stanno disputando alla O2 Arena di Londra (Gran Bretagna). Lo svizzero, infatti, dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro Nishikori è riuscito a riscattarsi battendo Thiem ma oggi è obbligato a fare risultato contro Kevin Anderson (ore 21.00) se vuole proseguire la propria avventura nel torneo di fine stagione. Il Maestro si assicurerebbe il passaggio del turno ...

Tennis - ATP Finals Londra 2018 : Roger Federer chiamato ad evitare una clamorosa eliminazione : Andrà in scena oggi a Londra la quinta giornata delle ATP Finals: ultimo turno del round robin per il Gruppo Lleyton Hewitt, che emetterà i suoi verdetti: non prima delle ore 15.00 spazio alla sfida tra l’austriaco Dominic Thiem ed il giapponese Kei Nishikori, mentre non prima delle ore 21.00 lo svizzero Roger Federer affronterà il sudafricano Kevin Anderson. La sfida pomeridiana vedrà di fronte l’austriaco, già spalle al muro dopo ...

Kuerten snobba Rafael Nadal e Novak Djokovic : 'Roger Federer è il GOAT' : Parlando del suo ruolo di ambasciatore del Roland Garros, Kuerten ha detto: ' Credo che lo sport sia basato sulle speranze, nel far credere alle persone nelle proprie capacità. E tutto ciò va oltre ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Roger Federer si riscatta contro Dominic Thiem - Anderson strapazza Nishikori : Terza giornata di incontri nelle ATP Finals 2018 di Londra (Gran Bretagna). In scena quest’oggi il secondo turno delle partite del “Lleyton Hewitt Group” e grande attesa c’era per Roger Federer. Lo svizzero, che aveva perso all’esordio malamente contro il giapponese Kei Nishikori, era atteso alla prova d’appello contro l’austriaco Dominic Thiem. Il n.3 del mondo non ha avuto pietà e in 1 ora e 8 minuti di partita si ...

ATP Finals – Roger Federer annulla l’allenamento del Queen’s : spunta l’ipotesi ritiro : Roger Federer annulla l’allenamento del Queen’s previsto nella giornata di oggi: problemi fisici alla base della scelta, rischia di farsi largo l’ipotesi di ritiro Esordio amaro per Roger Federer nelle ATP Finals. Il campione svizzero è stato sconfitto, a sorpresa, da Kei Nishikori nella sfida inaugurale. Girone B che dunque si complica per il tennista di Basilea, costretto a battere Thiem, anch’esso sconfitto nel ...

ATP Finals – Prima vittoria di Anderson nel Gruppo di Roger Federer : il sudafricano supera Thiem in 2 set : Kevin Anderson trova il primo successo nel Gruppo B, quello di Roger Federer: il tennista sudafricano supera Dominic Thiem in due set Dopo la conclusione delle Next Gen ATP Finals, che hanno visto il successo di Tsitsipas fra i giovani, è il momento dei ‘senior’. Le ATP Finals si aprono sul cemento di Londra con il successo di Kevin Anderson su Dominic Thiem. Il tennist sudafricano batte l’austriaco all’esordio in due set, conclusi con il ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Roger Federer e la vittoria numero 100. Arriverà a Londra? : Un solo obiettivo: fare 100 in carriera proprio alle ATP Finals 2018. Roger Federer si presenta così al Master di fine anno a Londra con la voglia di centrare l’ennesimo straordinario traguardo di una carriera leggendaria. La vittoria numero novantanove è arrivata proprio nella sua Basile, mentre a Parigi Bercy la tripla cifra è stata solo sfiorata, perdendo un’incredibile semifinale contro Novak Djokovic dopo tre ore di ...

ATP Finals 2018 : Federer e Djokovic - primi allenamenti a Londra. Roger prova il rovescio a due mani : Il numero 3 del mondo, alla sua 16esima partecipazione alle Finals , record, è a caccia della sua settima corona di Maestro , record, . Djokovic, allenamento con Anderso n Allenamento con il sorriso ...