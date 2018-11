River-Boca Juniors | bus ospiti attaccato | 6 giocatori feriti Video | Libertadores | verso

Juve - Bentancur : 'Col Valencia per raggiungere l'obiettivo. Su River-Boca...' : Rodrigo Bentancur ha parlato a Sky Sport dopo Juve-Spal. Queste le dichiarazioni del centrocampista: 'Mi sento bene, sto sfruttando le opportunità, mi spiace per alcuni compagni che sono fuori. Oggi con la Spal era fondamentale vincere ...

River-Boca in ritardo : ecco il motivo : Grande attesa per la finale di Copa Libertadores, in campo River e Boca Juniors pronti a scendere in campo per la gara di ritorno dopo il 2-2 dell’andata. Prima del match episodio shock. Il pullman del Boca Juniors, sul quale c’era la squadra e lo staff tecnico, ha subito l’assalto dei tifosi avversari, che hanno lanciato sassi ed oggetti, i vetri rotti non hanno di fatto protetto i calciatori e alcuni di essi, come Carlos Tevez e ...

Libertadores - River-Boca : aggressione al pullman xeneize : pietre e gas urticante contro i giocatori : BUENOS AIRES - A poche ore dal fischio d'inizio della finale di ritorno della Copa Libertadores, il pullman che portava al Monumental il Boca Juniors è stato preso d'assalto da alcuni teppisti che ...

Superclasico River Plate-Boca Juniors : formazioni ufficiali e partita in diretta live : River Plate-Boca Juniors, Copa Libertadores: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

River-Boca - cresce l’attesa per la finale di Libertadores : cominciato l’afflusso di tifosi : È già cominciato a Buenos Aires il flusso di tifosi verso lo stadio Monumental che, al fischio di inizio del match River–Boca per la finale della Copa Libertadores alle 21 italiane, sarà gremito di 60mila spettatori, unicamente millonarios biancorossi. Per motivi di sicurezza 2 settimane fa, all’andata, l’ingresso nella Bombonera era stato consentito unicamente agli hinchas del Boca, come sarà per quelli del River nel ...