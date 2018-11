RIVER-BOCA JUNIORS | ASSALTATO BUS OSPITI | NUOVO RINVIO FINALE Video | lesione della

Il Superclasico della follia : i fan del RIVER assaltano il bus del Boca - giocatori feriti e sotto shock [VIDEO] : Un pugno in faccia alla bellezza dello sport. Cinque xeneizes, tra cui Wanchope, Benedetto e l'ex Juve Tevez , sono in preda ad attacchi di vomito e respirano con difficoltà a causa dei gas ...

I tifosi del RIVER aggrediscono pullman del Boca : caos a Buenos Aires : Calciatori sotto shock Sta succedendo di tutto a Buenos Aires. Stasera si sarebbe dovuto giocare la partita di ritorno tra River Plate e Boca Juniors, partita di ritorno della finale di Coppa Libertadores. La partita non si giocherà. C’è stata un’aggressione dei tifosi del River al passaggio del pullman del Boca che è stato colpito con pietre. I calciatori del Boca sono sotto shock. L’organizzazione al momento ha solo ...

Superclasico RIVER Plate-Boca Juniors : formazioni ufficiali e partita in diretta live : River Plate-Boca Juniors, Copa Libertadores: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.