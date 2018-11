Risarcimento record a precario ATA per 55mila euro

scuolainforma

(Di sabato 24 novembre 2018) I precari facenti parte del comparto ATA devono essere risarcit dopo 36 mesi di contratti a termine. È questo il principio ribadito dai Tribunali del lavoro ai quali molti si sono rivolti per ottenere un giustoDopo quella del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva riconosciuto undi €65000 in favore di un lavoratoredella scuola assunto in qualità di Assistente Amministrativo (ATA), a titolo di ristoro del danno provocato dal reiterato ricorso alla stipula di contratti a termine, un’altra sentenza del Tribunale di Napoli Nord condanna il Miur a risarcire una precaria.Il fatto Il ricorso è stato presentato dagli stessi avvocati che ottennero il successo precedente (Avvocati Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli). Una assistente amministrativa aveva lavorato continuativamente nella stessa scuola da 17 anni usufruendo di contratti plurimi ...