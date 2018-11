' Resto al Sud' | boom di domande in Campania | 2341 richieste di fondi

Resto al Sud. Grande occasione per i nostri giovani imprenditori : Ogni giorno vediamo ragazzi e ragazze partire lontano; giovani menti dinamiche, intraprendenti, abili e in gamba, che vanno ad infertilire l'economia di altre regioni e Paesi; mentre Taranto resta ...

Bankitalia : Pil cresce a Sud e Nord-ovest - fermo nel Resto Paese : Roma, 5 nov., askanews, - Nel Mezzogiorno e nel Nord-ovest il Pil continua a correre, ma nel resto del Paese la crescita si è fermata. È il quadro delineato dalla Banca d'Italia nel report 'L'economia delle regioni italiane'. In base all'indicatore realizzato di recente da Via Nazionale per valutare l'attività economica regionale, Iter,, 'nei primi …