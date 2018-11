Resort di lusso in mano alla mafia | sequestro record di un miliardo e mezzo di beni agli

Abruzzo - l’albergo-prigione di Mussolini sarà un Resort a cinque stelle. Con tanto di spa - ristorante e camere extra lusso : Dopo anni di abbandono e degrado, rinasce l’unico hotel di Campo Imperatore, in Abruzzo. Un’area di montagna nota per la sua stazione sciistica, per i paesaggi lunari e unici (è detta “il piccolo Tibet”), per essere stata, in passato, set di numerosi “spaghetti western”. Nella tarda estate del 1943 l’albergo fu la prigione di Benito Mussolini, su ordine del maresciallo Badoglio. Venne scelto perché considerato geograficamente inespugnabile, ...

Cercasi chef - assistenti e manager. Club Med assumerà 300 persone nei Resort di lusso in Italia : Il talento prima di tutto. Ma anche conoscere lingue straniere ed avere buona esperienza nel settore alberghiero e in quello della ristorazione. Questi sono alcuni dei requisiti richiesti da Club Med (operatore del turismo di lusso che vanta 70 resort in tutto il mondo) per diventare parte del gruppo. Il management dell'azienda ha lanciato una nuova campagna per cercare 300 persone da assumere.In particolare la campagna di recruiting Club Med ...