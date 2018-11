Regno Unito | la May propone stretta sui migranti non qualificati

Regno Unito : al via test di un bus completamente elettrico sulle strade di Birmingham : National Express West Midlands gestisce il primo autobus completamente elettrico a Birmingham. Il produttore scozzese Alexander Dennis Ltd sta infatti prestando all'operatore di autobus uno dei loro ...

Brexit - su Gibilterra il Regno Unito non molla. E Pedro Sánchez mostra i denti : Il mite premier socialista Pedro Sánchez ora mostra i denti, minaccia il veto della Spagna sull’accordo generale per la Brexit tra l’Unione europea e la Gran Bretagna. Il testo del Draft Agreement inviato ai 27 Stati membri potrebbe ricevere il placet dei rispettivi ambasciatori europei, tuttavia restano nodi da sciogliere. Uno di questi è la questione Gibilterra, il piccolo promontorio (conosciuto come el Peñón) che corre lungo 12 ...

Brexit - Tusk : “C’è intesa sul documento sui futuri rapporti tra Regno Unito e Ue” : L’intesa è stata trovata. Per ora solo a livello di negoziatori, in attesa della ratifica sul piano politico attesa nel Consiglio Ue di domenica. Il documento sui futuri rapporti tra Regno Unito e Unione Europea, alla cui formulazione ultima Londra e Bruxelles stanno lavorando freneticamente nelle ultime ore, ha ricevuto l’ok dei negoziatori dell’Ue. “Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla ...

Brexit - i commissari europei trovano l'accordo sul futuro dei rapporti Ue-Regno Unito : "Ho appena inviato ai Ventisette una bozza di Dichiarazione politica sulle future relazioni tra Ue e Gb" ha scritto Tusk su Twitter. "Il presidente del Commissione mi ha informato che è stata ...

Black Friday - nel Regno Unito attacco ad Amazon : rubati nomi e indirizzi mail dei clienti : (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) A pochi giorni da uno degli eventi più attesi dell’anno, ovvero il Black Friday, qualcosa è andato storico proprio in casa Amazon, il gigante dell’ecommerce che è tra i protagonisti indiscussi della giornata di sconti pazzi. Nelle ultime ore sono stati violati i dati privati di alcuni account inglesi. Sono stati gli stessi consumatori del Regno Unito, che hanno rilevato problemi con il ...

Regno Unito - lo spot di Natale che emoziona proprio tutti : il “bimbo spina” e la “stella cantante” accendono la recita scolastica [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Osservatorio NUOVOIMAIE - parte 28 : come funzionano i diritti connessi nel mondo. Il Regno Unito : 21 nov 2018 - Nel corso delle precedenti puntate di Osservatorio NUOVOIMAIE abbiamo parlato spesso dei diritti di Artisti Interpreti, Esecutori e Produttori, e di come...

Brexit - ambasciatore Gb : Regno Unito vuol essere miglior amico Ue : ... il governo britannico ha conseguito progressi decisivi con la Commissione e i Ventisette Paesi membri raggiungendo un accordo di recesso e sul futuro, una bozza di intesa politica che delinea la ...

Brexit - tutti i numeri per l'uscita del Regno Unito dall'UE - : La strada dell'accordo rimane piena di ostacoli. Theresa May deve affrontare ora i falchi del suo partito, poi l'opposizione di laburisti e democratici irlandesi, prima di poter dire "This Is Brexit". ...

Nel Regno Unito Spyro meglio di Fallout 76 : vendite retail in calo dell'82% rispetto a Fallout 4 : Una nuova classifica di vendite che ci dice parecchio quella del Regno Unito anche se, come sempre in questi casi, si concentra esclusivamente sul mercato retail. È un periodo piuttosto affollato per il mondo videoludico e a quanto pare il mercato, almeno quello UK, sta lasciando spazio a delle accoglienze molto variegate. Red Dead Redemption 2 cede il primo posto a Spyro Reignited Trilogy che debutta al primo posto riportando il draghetto sulla ...

Brexit sarà 'il suicidio storico ed economico del Regno Unito' : Forse torneremo a scannarci persino con gli irlandesi , dopo che l'Europa ci ha aiutato a sanare quelle atroci ferite, si rende conto del disastro'? Visto il fallimento della classe politica ...

Regno Unito - figlio nasce senza dita : madre pronta a farsi sterilizzare : Dominique O'Brien, una donna britannica, ha rivelato che sta pensando di farsi sterilizzare. Come mai una scelta così estrema? La 25enne sarebbe rimasta traumatizzata dopo la nascita del figlio Elliot, al qualche mancano diverse dita di una mano. "Tutto il mondo è crollato addosso", ha dichiarato la giovane donna ai microfoni del Mirror, ricordando che sono state alcune infermiere a fornirle l'infausta notizia. Eppure la donna di Netherton (West ...

Brexit - quante probabilità ci sono che il Regno Unito resti in Europa? : (OLI SCARFF/AFP/Getty Images) Londra – E se la vera congiura non fosse quella, fracassona e per ora inconcludente, volta a detronizzare Theresa May e la sua soft Brexit bensì il movimento trasversale, silenzioso e apparentemente velleitario che vorrebbe scongiurare del tutto l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea? La confusione è tale, sotto il cielo di Londra, che non si può escludere nulla, neppure che attraverso trame e trabocchetti nei ...

Brexit - i punti chiave della bozza d'accordo tra Ue e Regno Unito : Un divorzio lungo anni. Complicato, nella forma e nella sostanza. Sofferto, soprattutto sul piano economico e politico. I dettagli sono contenuti in 585 pagine della bozza d'intesa sulla Brexit , ...