Reggio Calabria | al Palacalafiore va in scena ' La Divina Commedia' INFO UTILI

strettoweb

: Primi incontri in Prefettura a Reggio Calabria per fare il punto con le autorità locali e per conoscere da vicino l… - GiuseppeConteIT : Primi incontri in Prefettura a Reggio Calabria per fare il punto con le autorità locali e per conoscere da vicino l… - MarroneEmma : A Febbraio sarò in tour. Vieni da me.?? Info e biglietti ?? - poliziadistato : ??Intercettazioni La mafia gestiva le scommesse illecite #online per un traffico di oltre 4,5 miliardi. 68 provvedim… -

(Di sabato 24 novembre 2018) Per gli spettacoli mattutini delle ore 10.15 , riservati alle scuole, tutto esaurito il 30, rimangono posti solo per la replica di sabato 1 dicembre , ' 14,50 a studente, oltre alla gratuità per un ...