Reddito di cittadinanza | creare una connessione tra le aziende e i disoccupati

[L'analisi] Prima le carte di credito - poi i centri dell'impiego. Ecco come funzionerà il Reddito di Cittadinanza : Il perché lo ha spiegato il vicepremier, e lo ha confermato nel dettaglio anche il consigliere economico di Di Maio, Pasquale Tridico, professore di economia a Roma3,: "Non ci saranno ritardi: il ...

Manovra - Di Maio : “Su Reddito di cittadinanza e Fornero non è ipotizzabile riduzione platea beneficiari” : “Su reddito di cittadinanza e riforma Fornero a quota 100 non é ipotizzabile alcuna riduzione della platea”. Così il vice premier Luigi Di Maio ai cronisti nello stabilimento Fincantieri Palermo rispondendo sulle eventuali modifiche alla Manovra richieste da Bruxelles. L'articolo Manovra, Di Maio: “Su reddito di cittadinanza e Fornero non è ipotizzabile riduzione platea beneficiari” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'In vigore nei primi mesi del 2019' : L'argomento dell'ormai famosissimo Reddito di cittadinanza continua a fare discutere e ad alimentare numerose polemiche tra gli addetti ai lavori e tra i cittadini italiani, che sono in attesa di capirne di più su questo nuovo strumento che a breve dovrebbe essere introdotto. Per cercare di fare chiarezza, il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto nella trasmissione Piazza Pulita, fornendo ulteriori dettagli sul Reddito di cittadinanza che, ...

Reddito di cittadinanza - il governo fa il "tagliando" al sussidio : tutte le novità : Lega e M5s valutano aprire il Reddito di cittadinanza anche alle imprese. tutte le novità dell'ultima bozza al vaglio del...

Reddito di cittadinanza cambia - potrà andare alle imprese : ... quello sconto sul costo del lavoro considerato da Bruxelles e dagli altri organismi internazionali, come una delle principali riforme necessarie a dare slancio all'economia italiana. Intanto che ...

Le regioni lamentano la vaghezza di Di Maio sul Reddito di cittadinanza : Roma. “Lo ha detto davvero?”. Elena Donazzan, assessore al Lavoro del Veneto, non era davanti alla tv, giovedì sera. Ma quando le si racconta dell’intervista di Luigi Di Maio a Corrado Formigli quasi non ci crede. “Cioè: il ministro ha detto che ha già ordinato di stampare cinque o sei milioni di te

Di Maio sta stampando milioni di tessere per un Reddito di cittadinanza che non esiste : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato a Piazza Pulita, ha dichiarato di aver dato mandato "di stampare le prime cinque o sei milioni di tessere elettroniche" per il reddito di cittadinanza. Attualmente, però, il reddito di cittadinanza consta solamente di uno stanziamento in legge di bilancio, ma non è ancora stato approvato né è formalmente legge.Continua a leggere

Cosa sappiamo (finora) della tessera per il Reddito di cittadinanza : Luigi Di Maio. (Nicola Campo/Lapresse) “Abbiamo già dato mandato di stampare le prime 5 o 6 milioni di tessere elettroniche, che saranno carte di credito come tutte le altre”. L’annuncio è arrivato dal vicepremier Luigi Di Maio nel corso della trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli e ha dato ufficialmente il via alla fase uno del reddito di cittadinanza, quella relativa alla produzione dell’armamentario tecnico necessario per non ...