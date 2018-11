Recensione Blackview A30 low budget smartphone

viktec

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - umbertocesino : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di sabato 24 novembre 2018) Al giorno d’oggi siamo abituati a vedere in vendita telefoni sempre più costosi e performanti. La guerra tra Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Asus e chi più ne ha più ne metta è sempre più cruenta e mentre i principali produttori si scontrano all’ultimo sangue, dietro le quinte, si nascondono ottime soluzioni per quella vasta fetta di utenza che non ha pretese particolari ma che comunque vuole stare al passo coi tempi. Stiamo parlando del dispositivo mobileA30 che si presenta con un design elegante e pulito al modico prezzo di soli 80 euro.Design Partiamo subito in quarta e parliamo del design. Si sa che il design è un fattore molto importante per unoe ci sentiamo in obbligo di dire che qui l’azienda di Hong Kong ha fatto centro. Il prodotto si presenta elegante e di bell’aspetto. Dalla confezione, di colore bianco, si capisce subito che ...