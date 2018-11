Real Madrid | Sergio Ramos si difende dalle accuse di doping | ' Mai fallito un controllo

Briatore sull'addio di Alonso alla Formula 1 : 'Come il Real Madrid senza CR7' : Fernando è una delle poche star riconoscibili in questo sport. Se vedi questi ragazzi senza la tuta, io non ne riconosco nessuno. Riconosco Hamilton, Vettel e Raikkonen. Quattro al massimo E' un'...

Real Madrid frana - Eibar lo travolge 3-0 : Un pessimo avvicinamento per il Real Madrid campione d'Europa e del mondo alla sfida di martedì contro la Roma all'Olimpico, valida per la Champions League.

Il Real Madrid crolla 3-0 con l’Eibar : Quinta sconfitta in Liga Quinta sconfitta in tredici partite di campionato per il Real Madrid. La prima targata Solari che nelle due precedenti partite di Liga aveva vinto 2-0 col Valladolid e 4-2 fuori casa col Celta Vigo. Solari è subentrato a Lopetegui esonerato dopo l’umiliante sconfitta per 5-1 subita al Camp Nou contro il Barcellona. Levante, Alaves e Siviglia le altre squadre che hanno battuto il Madrid in campionato. Stavolta, ...

Inter - il Real Madrid insiste : vuole Mauro Icardi (RUMORS) : In casa Inter la testa è rivolta all'anticipo della tredicesima giornata, che la vedrà impegnata questa sera, allo stadio Meazza, contro il Frosinone, alla ricerca del riscatto dopo la brutta sconfitta subita contro l'Atalanta a Bergamo prima della sosta. Non dovrebbe giocare dall'inizio Mauro Icardi, che potrebbe essere preservato in vista del tour de force che vedrà i nerazzurri impegnati in Champions League contro il Tottenham e in campionato ...

Scandalo Juventus-Real Madrid : calciatore positivo all’antidoping dopo la finale di Cardiff [NOME e DETTAGLI] : Hanno del clamoroso le ultime rivelazioni di Football Leaks pubblicate da L’Espresso. In queste, si parla dell’assunzione di un farmaco proibito da parte di Sergio Ramos, che sarebbe risultato positivo ai controlli antidoping dopo la finale vinta nel 2017 dal Real Madrid sulla Juve 4-1. “Un semplice disguido“, fu la giustificazione del club spagnolo, e il caso si chiuse senza conseguenze. Stesso esito quattro mesi ...