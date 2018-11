Rai | tempo di nomine | una donna potrebbe arrivare alla guida di Raiuno

È tempo di tornare nel mondo di Shadow of the Tomb Raider con il tRailer del DLC The Forge : Shadow of the Tomb Raider si amplierà a brevissimo con il lancio di un nuovo DLC che sarà solo la prima di sette nuove avventure che sicuramente potrebbero fare gola ai fan del titolo e dell'iconica Lara. Con l'uscita fissata per la giornata di domani, Square Enix ha condiviso un nuovo trailer dedicato a The Forge.Ecco la descrizione del DLC:Affronta The Forge da solo o con un amico a partire dal 13 Novembre. Sfida gli Dei Caduti per scoprire i ...