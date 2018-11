agi

: Rai: martedì Cda per direttori Reti, De Santis-Coletta-Freccero: Il Cda Rai è convocato martedì pomeriggio alle 16… - fisco24_info : Rai: martedì Cda per direttori Reti, De Santis-Coletta-Freccero: Il Cda Rai è convocato martedì pomeriggio alle 16… - NoiNotizie : RT @Lettera43: ?? Il cda di #Tim ha nominato Luigi Gubitosi nuovo ad del gruppo telefonico. Commissario straordinario di Alitalia, ex dg del… - mrcllznn : RT @Lettera43: ?? Il cda di #Tim ha nominato Luigi Gubitosi nuovo ad del gruppo telefonico. Commissario straordinario di Alitalia, ex dg del… -

(Di sabato 24 novembre 2018) Il Cda Rai è convocato martedì pomeriggio alle 16 per la nomina deidi Rete. Secondo quanto apprende l'AGI, c'è un accordo per Teresa De Santis alla rete Uno, Carloalla rete Due e Stefanoalla terza rete. Sono stati richiesti i curricula che verranno inviati lunedì, 24 ore – come da prassi - prima della riunione del Consiglio d’amministrazione. Sul tavolo anche le nomine di Raisport (favorito Losa) e RaiParlamento (il nome dovrebbe essere quello di Preziosi). Dunque a guidare la rete ammiraglia non sarà Casimiro Lieto, capo autore della trasmissione di Elisa Isoardi, in pole position nelle scorse settimane. La scelta sarebbe ricaduta, secondo quanto si apprende, su una figura gradita ai 5 stelle ma anche alla Lega. Ed è stato superato lo scoglio sul nome dimentre il ...