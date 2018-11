Rai | i nomi che circolano

Rai - nomine direttori : De Santis - Freccero e Coletta in pole : Teresa De Santis direttore di Rai1, Carlo Freccero direttore di Rai2 e Stefano Coletta confermato direttore di Rai3. Dovrebbero essere queste le nomine che il cda Rai, convocato per martedì, si ...

Le nomine di Viale «Mazzini : Teresa De Santis a Rai 1 - Freccero a Rai 2 - Coletta Rai 3 : Martedì convocato il Cda per i direttori di rete. Tramonta l’ipotesi di Casimiro Lieto alla guida della rete ammiraglia. La scelta finisce su una figura gradita ai 5 Stelle e alla Lega

Rai : martedì la nomina a direttori di rete per De Santis - Coletta e Freccero : Il Cda Rai è convocato martedì pomeriggio alle 16 per la nomina dei direttori di rete. Secondo quanto apprende l'AGI, c'è un accordo per Teresa De Santis alla rete Uno, Carlo Freccero alla rete Due e Stefano Coletta alla terza rete. Sono stati richiesti i curricula che verranno inviati lunedì, 24 ore – come da prassi - prima della riunione del Consiglio d’amministrazione. Sul tavolo anche ...

Rai Pubblicità - la guerra di Mediaset. Confalonieri : “Svendono gli spot in tv”. La corsa per i nuovi vertici : tutti i nomi : “La Rai non può svendere la propria merce con sconti del 90-95 percento, solo perché ha la riserva del canone. La Pubblicità è contingentata, con questo comportamento butta via la merce. Ecco perché faccio appello all’arbitro. Fatevi aiutare dalla Var se ritenete, ma intervenite”. Fedele Confalonieri attacca i vertici di viale Mazzini nel corso di un convegno Agcom al Senato. “Per abbassare un prezzo ci vogliono cinque ...

I Retroscena di Blogo : Nomine Rai - se vogliamo che tutto cambi bisogna che tutto rimanga com'è : Le Nomine più urgenti ed impellenti, ovvero quelle dei direttori dei Tg sono arrivate, con Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano per il Tg2 e Giuseppina Paterniti al Tg3. All'uno e al tre due giornalisti in quota 5 stelle e al due un giornalista in quota lega. Al giornale radio approda Luca Mazzà in area centro sinistra. Si doveva procedere anche alle reti, ma alcuni " misunderstanding" chiamiamoli cosi, ne hanno rallentato il ...

Processo nomine - l’ex capo di gabinetto Raineri : “Raggi zarina debole - Marra suo Richelieu” : Una sindaca di Roma «teleguidata» da due persone: l’ex braccio destro, Raffaele Marra e l’ex capo della segreteria politica, Salvatore Romeo. È questa la descrizione della sindaca, Virginia Raggi, data in aula dall’ex capo di gabinetto del Comune della Capitale, Carla Romana Raineri, sentita come testimone nel Processo che vede imputato il primo c...

Processo nomine - l'ex capo di gabinetto Raineri : «Raggi zarina - Marra era Rasputin» : È iniziata intorno alle 10 al Tribunale di Roma la nuova udienza del Processo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che la vede imputata per falso documentale in merito alla nomina di Renato...

Processo nomine - l’ex capo di gabinetto Raineri : «Raggi una zarina - Marra suo Richelieu» : Carla Raineri ai giudici: «Il gabinetto capitolino era come un guscio vuoto. Si consentiva a Romeo di entrare a gamba tesa nelle decisioni dell’ex assessore al Bilancio Minenna»