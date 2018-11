Rai | c' è l' accordo | Freccero torna e va a Raidue De Santis | prima donna a Raiuno Arriva

Rai - c'è l'accordo : Freccero torna e va a Raidue. De Santis - prima donna a Raiuno : Per la prima volta potrebbe arrivare una donna alla guida di Rai1 ma anche un direttore a titolo sostanzialmente gratuito a Rai2. La convocazione ufficiale del Cda Rai è arrivata sui tavoli dei ...

Samsung e gli opeRai morti di cancro : "Ci scusiamo"/ Ultime notizie : trovato accordo per risarcimento - IlSussidiario.net : Samsung e gli operai morti di cancro: "Ci scusiamo". Ultime notizie: trovato accordo per risarcimento, ad ogni famiglia andranno 133mila dollari

F1 - Vettel a cuore aperto : “sogno il Mondiale con la Ferrari - il mio futuro è qui. Raikkonen? Ecco perché andiamo d’accordo” : Il pilota della Ferrari ha parlato di vari temi, soffermandosi sul suo prossimo compagno di squadra e sui progetti per il proprio futuro Quattro titoli mondiali già in tasca, gli ultimi due conclusi al secondo posto dietro una Mercedes apparsa nella seconda parte di stagione piuttosto superiore. Sebastian Vettel però non si arrende, le parole sussurrate ad Hamilton subito dopo il Gp del Messico lo sottolineano. L’anno prossimo ha ...

Milano. Nuova fase dell’accordo di programma con il Centro di produzione Rai : A seguito del buon esito dell’indagine di mercato bandita da RAI S.p.A. per la ricollocazione del Centro di produzione nei

Rai - accordo sui direttori. Carboni al Tg1 : tutti i nomi : stata trovata l'intesa nella maggioranza sulle nomine ai Tg della Rai . Dunque, l'accordo prevede Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3, Alessandro Casarin ...

Motomondiale - Romano Fenati raggiunge un accordo con la FMI : sospensione di 5 mesi - rientro a febbRaio : Si conclude il caso Romano Fenati che durante il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto2, aveva tirato il freno anteriore della moto di Stefano Manzi in pieno rettilineo. La vicenda si è conclusa con una sospensione della licenza di 5 mesi e 10 giorni da parte della Federazione Motociclistica Italiana. Si è dunque arrivati a un accordo stragiudiziale tra il Tribunale Federale e gli avvocati del pilota che hanno così ottenuto la riduzione ...

UcRaina : accordo con Fmi approvato solo dopo revisione tariffe per riscaldamento : Kiev, 25 ott 13:40 - , Agenzia Nova, - Il consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale , Fmi, è pronto ad approvare un nuovo programma di sostegno alla politica economica dell'Ucraina, ma solo che dopo la revisione finale delle tariffe per il riscaldamento. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina", riprendendo quanto comunicato in un ...

Legge di Bilancio 2019 : raggiunto accordo su pace fiscale. Quota 100 e reddito di cittadinanza da febbRaio : 8 ore settimanali di lavori socialmente utili e la frequentazione di corsi di formazione per prepararsi ad entrare nel mondo del lavoro. Come già reso noto dal principio, il reddito si perde se si ...

