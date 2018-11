Raffaello Tonon a Rivelo | Ho pensato al suicidio Luca Onestini è stato il mio

blogo

(Di sabato 24 novembre 2018)Nel corso della seconda puntata di, il programma di interviste di Real Time in seconda serata condotto dall'ex talent di Amici, la ballerina Lorella Boccia, è andata in onda un'intervista a, opinionista esploso al Maurizio Costanzo Show e vincitore di un'edizione de La Fattoria.ha dato buca a una ricorrenza importante, per poi raccontare un suo fallimento: Ho preferito lavorare perché non ritenevo importante essere presente al matrimonio di Daniele Bossari. La carriera politica è stata l’esperienza professionale più brutta della mia vita. L'opinionista ha fatto poi una rivelazione abbastanza pesante: Non capivo più la mia vita ed il mio cuore aveva preso troppo freddo, fino a pensare al. Non meritavo di vivere una vita così ma poi la rinascita.è il mio riscatto, grazie a lui la vita mi ha risarcito; è per me una famiglia, ...