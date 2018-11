Quelle violenze invisibile e rimosse

huffingtonpost

(Di sabato 24 novembre 2018) "Lui lo sapeva che fare equitazione mi piaceva tanto, pure il disegno dei cavalli mi aveva fatto fare, il vigliacco. E ne ha approfittato per abusare di me". Emanuela Di Marzio oggi ha trentaquattro anni, ne aveva meno di diciotto quando è stata violentata. Dal fisioterapista, che le assicurava miglioramenti nella postura rigida dovuta alla tetraparesi spastica, "se avessi fatto esercizi con lui. Ma lo diceva per ingannarmi, in realtà mi usava violenza", racconta ad HuffPost. Mentre Tiziana - il nome è di fantasia per tutelarne la privacy - che da quasi un anno vive in una struttura protetta, ricorda che il suo fidanzato, dal quale è scappata quasi due anni fa, le ripeteva, pure quando la prendeva a calci, pugni e schiaffi, "Ti ci vuole sempre il sostegno a te". Ha ventisette anni e una leggera difficoltà cognitiva. Emanuela e Tiziana hanno subito ...