Quanto è davvero conveniente Amazon Prime Video in Italia?

iPhone Xr - Quanto vale davvero il nuovo smartphone low cost? : Detto ciò, il nuovo iPhone Xr , che, per dovere di cronaca, si legge "Dieci Erre", non "Ics Erre", N.d.R., deve naturalmente rinunciare a qualcosa rispetto ai suoi fratelli maggiori Xs e Xs Max , ma ...

Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona fa soldi a palate fuori dalla casa : Quanto guadagna davvero : Dentro la casa la Marchesa d'Aragona è la star del Grande Fratello Vip e fuori fa soldi a palate anche grazie alla sua partecipazione al reality. Forse non sarà una nobile, Daniela Del Secco , ma di ...

Il caso dello stipendio di Conte : Quanto guadagna davvero il premier? : "Mi sono tagliato lo stipendio del 20 per cento e la scorta", ha detto ieri il presidente del Consiglio dal palco di "Italia...

Festival di Sanremo - Fiorello ha in mente chi dovrà condurlo dopo Baglioni : “Lo meriteresti davvero e so Quanto ci tieni” : Non sbaglia un colpo Amedeo Umberto Rita Sebastiani in arte Amadeus. Ogni sera con i Soliti Ignoti supera il competitor Striscia la notizia (ieri addirittura quattro punti sotto), su Rai2 ha segnato il record stagionale portando Stasera tutto è possibile al 9% di share e solo pochi mesi fa ha lanciato in prima serata su Rai1 “Ora o mai più“, varietà già cult dopo le prime puntate con una media superiore al 20%. Da aggiungere gli ...

Quanto costa davvero tappare le buche stradali. L'analisi della Stampa : Voragini, asfalto dissestato, deviazioni, strade chiuse e sensi unici alternati. Praticamente, un campo minato. Roma non è che l’esempio più eclatante della situazione delle strade nelle città italiane. Ma non è la sola ad avere questi problemi, purtroppo. E' una situazione di emergenza un po’ in tutto lo Stivale e ne va della sicurezza dei milioni di cittadini che ogni giorno percorrono le ...

Lavoro domenicale - Quanto conta davvero riposare il giorno festivo : di Annalisa Dordoni * Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un rinvigorirsi del dibattito sulle aperture domenicali e festive delle attività commerciali, in concomitanza con le proposte presentate dal nuovo governo, in particolare dal M5S. Quest’ultimo infatti, già in campagna elettorale, aveva annunciato di voler far sue le rivendicazioni di lavoratori e lavoratrici del settore commercio e grande distribuzione. Già solo l’accenno a ...