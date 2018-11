Qualificazioni Mondiali Basket 2019 – Cinciarini indisponibile | il CT Sacchetti convoca

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta dalla Grecia nella prima giornata : Si apre con una sconfitta il cammino della Nazionale Italiana di Pallamano femminile nel Gruppo 3 di qualificazione ai Mondiali 2019. Un ko duro e per certi versi inaspettato per le azzurre, che cedono 23-19 alla Grecia padrona di casa, in quel di Amyntas. Avvio di gara equilibrato, con la parità si protrae fino al 6-6, nonostante i numerosi falli commessi dalle azzurre, in modo particolare con Irene Fanton, esclusa due volte dal campo nei ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia in Grecia per la prima fase - vietato sbagliare : Per la Nazionale Italiana di Pallamano femminile è il momento della verità, con le azzurre che saranno di scena ad Amyntas, in Grecia per affrontare Portogallo, Bielorussa e le padrone di casa. L’Italia va a caccia della qualificazione ai playoff di spareggio per i Mondiali di Giappone 2019. L’impegno sarà molto probante anche dal punto di vista fisico per le ragazze allenate da Neven Hrupec, che dal 23 al 25 novembre disputeranno ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Lituania. Data - programma - orario e tv : Si giocherà il 29 novembre la sfida tra Italia e Lituania, che apre, per gli azzurri, la seconda finestra relativa alla seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Al PalaLeonessa di Brescia arriveranno due formazioni con obiettivi di classifica ben diversi: i baltici il loro scopo l’hanno già raggiunto, perché sono già qualificati con quattro turni di anticipo. All’Italia, invece, serve almeno un’altra vittoria ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Polonia-Italia. Data - programma - orario e tv : Il quarto dei sei impegni dell’Italia nella seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 si terrà domenica 2 dicembre, a Danzica, dove ad attendere gli azzurri sarà la Polonia. La partita d’anData ha visto la Nazionale di Meo Sacchetti prevalere col punteggio di 101-82 in quel del PalaDozza di Bologna, nella notte magica di Amedeo Della Valle, uno dei grandi assenti del ritorno in quanto infortunato. I pericoli della ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per Lituania e Polonia. Torna Alessandro Gentile - c’è Giampaolo Ricci : Il CT della Nazionale italiana di Basket, Meo Sacchetti, ha diramato i nomi dei sedici giocatori che prenderanno parte al raduno di Brescia, a partire da lunedì 26 novembre, per preparare le due partite valevoli per la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 contro Lituania (29 novembre al PalaLeonessa) e Polonia (2 dicembre a Danzica). Di seguito i convocati, oltre ai giocatori a disposizione nel caso in cui qualcuno si ...

Basket – Qualificazioni Mondiali 2019 : i 16 convocati dell’Italia per le sfide contro Lituania e Polonia : Il 26 novembre l’Italia si raduna a Brescia per preparare le due sfide contro Lituania e Polonia valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali 2019: ecco i convocati di coach Sacchetti Altre due gare decisive sulla strada per il Mondiale 2019. Gli Azzurri, secondi nel gruppo J dietro la Lituania e in vantaggio su tutte le altre formazioni, si raduneranno a Brescia lunedì 26 novembre per preparare la sfida casalinga ai baltici (29 ...

Rugby - Qualificazioni Mondiali 2019 : Canada vicino all’obiettivo - battuta la Germania : A Marsiglia oggi si è disputata la seconda giornata del torneo di ripescaggio che assegna l’ultimo posto per la World Cup che si disputerà il prossimo anno in Giappone: la vincente farà parte della Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Italia e Namibia. Nella tornata odierna vittorie di Canada e Hong Kong, che sabato prossimo si sfideranno in un confronto che è uno spareggio qualificazione, ma che vede i nordamericani nettamente favoriti, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati della Lituania per le sfide a Italia e Croazia. Non c’è la coppia di Milano : Sono state diramate le convocazioni della Lituania per le sfide delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 del 29 novembre contro l’Italia, a Brescia, e del 2 dicembre contro la Croazia, a Vilnius. Il ct Dainius Adomaitis ha chiamato quindici giocatori per la doppia sfida, che per la selezione baltica conta relativamente in quanto già qualificata per la rassegna iridata. Di seguito i nominativi degli uomini che faranno parte del roster ...

Basket - Amedeo Della Valle fuori per almeno un mese. Salterà le Qualificazioni ai Mondiali : Tegola per l’Olimpia Milano e per la Nazionale: Amedeo Della Valle ha riportato la lesione del tendine estensore del terzo dito Della mano sinistra, con immobilizzazione in tutore. Il giocatore dovrà restare fermo dalle quattro alle sei settimane, cosa che gli costerà una fetta importante di campionato e le due partite dell’Italia contro Lituania e Polonia valide per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, in programma il 29 ...

Rugby - Qualificazioni Mondiali 2019 : successi per Canada e Germania. La vincente finirà nel girone dell’Italia : A Marsiglia oggi si è disputata la prima giornata del torneo di ripescaggio che assegna l’ultimo posto per la World Cup che si disputerà il prossimo anno in Giappone: la vincente farà parte della Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Italia e Namibia. Nella tornata odierna vittorie di Canada e Germania, che sabato prossimo si sfideranno in un confronto che sa di spareggio qualificazione. Canada-KENYA 65-19 Sfida a senso unico, indirizzata ...

Basket – Qualificazioni Mondiali 2019 : aperta la prevendita per Italia-Lituania : FIBA World Cup 2019 European Qualifiers. Da oggi aperta prevendita per Italia-Lituania. Tagliandi disponibili sul circuito Vivaticket. Azzurri in campo a Brescia il 29 novembre alle ore 20.15 Brescia, con lo sguardo fisso sulla Cina. Il prossimo 29 novembre l’Italia affronta la Lituania nella prima delle due gare della quinta finestra di FIBA World Cup 2019 European Qualifiers. Nel rinnovato PalaLeonessa, gli Azzurri se la vedranno contro ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : il calendario dell’Italia nel mese di novembre. Date e orari delle sfide con Lituania e Polonia : L’Italia è sempre più vicina alla qualificazione ai Mondiali di Basket. La nazionale di coach Meo Saccheti tornerà in campo giovedì 29 Novembre a Brescia contro la Lituania in una sfida che potrebbe davvero essere decisiva per staccare il biglietto per la Cina. Con una vittoria la qualificazione sarebbe praticamente certa, anche se per la matematica certezza in ogni caso gli azzurri dovranno attendere la sfida di tre giorni dopo contro la ...

Ginnastica - quante novità in vista! Mondiali con le Qualificazioni - format diverso. Si abbassa il limite d’età? E sulle Olimpiadi… : Bollono in pentola grandi novità per quanto riguarda la Ginnastica artistica. Durante i Mondiali 2018 che si stano disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar), infatti, Morinari Watanabe ha incontrato i vari rappresentanti delle singole Nazioni e ha discusso in merito al futuro della Polvere di Magnesio. Il Presidente della Federazione Internazionale sembra intenzionato a varare diverse novità molto importanti che potrebbero dare un nuovo ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Lituania si disputerà al PalaLeonessa di Brescia : Lungo i corridoi della pallacanestro italiana la notizia era nell’aria da tempo, ma soltanto oggi la FIP ha dato alla stessa il sapore dell’ufficialità: Italia-Lituania, terza gara della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, si disputerà al PalaLeonessa di Brescia giovedì 29 novembre alle ore 20:15. Per la prima volta, dunque, gli azzurri giocheranno una partita ufficiale nella città lombarda: l’occasione ...