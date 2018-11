Proposta Lega | “Scavi archeologici affidati ai turisti” La replica degli archeologi

Imu e Tasi : Proposta della Lega per accorpamento in un'unica imposta : L'emendamento, presentato dalla Lega Nord il partito del Vicepremier e Ministro dell'interno Matteo Salvini, è stato ritenuto ammissibile dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Di conseguenza, verrà votato dal Parlamento in questi giorni e, se approvato, ridurrà gli adempimenti fiscali a carico dei cittadini - contribuenti. Infatti, l'emendamento in questione prevede l'accorpamento in un'unica imposta di Imu e Tasi. Senza che ...

Casamonica - Conte nelle ville abusive : “Cos’è questo - il trono dell’illegalità?”. Poi lancia la Proposta per il recupero dell’area : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto visita nel tardo pomeriggio alle ville abusive della famiglia Casamonica dopo lo sgombero di questa mattina. “Lo Stato torna in possesso dei propri spazi” ha detto il primo ministro durante la visita. “Che cosa ne facciamo di quest’area?” ha chiesto ai collaboratori. “Proporrei alla sindaca un parco pubblico da dare alla comunità e questo ...

Proposta di M5S e Lega : tassare tutte le bevande zuccherate : La "Sugar tax" all'italiana: potrebbe essere questo il nome da dare alla nuova Proposta di legge, contenuta in un emendamento alla Manovra economica Proposta congiuntamente da alcuni esponenti del M5S e della Lega di Matteo Salvini, per riuscire a coprire finanziariamente la revisione del regime Irap per le Partite Iva. Ma c'è già chi "accorre" per poter avere almeno una parte delle risorse economiche recuperate. Infatti, il ministro ...

La 'Sugar Tax' arriva anche in Italia - è la Proposta di 5 Stelle e Lega : arriva anche in Italia la "sugar tax" ed è già battaglia per definire la destinazione delle risorse che ne deriveranno. I principali ministeri iniziano iniziano a contendersi i proventi delle nuove tasse che saranno applicate in primis alle bevande zuccherate. Dopo che numerosi Paesi europei hanno deciso di seguire il Regno Unito nella lotta contro l'obesità e il diabete, oggi il Governo Italiano ha chiuso le presentazioni dei parlamentari per ...

Manovra - Proposta M5S-Lega : va tassata la Coca Cola Ma ne vale davvero la pena? : Per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro la maggioranza propone di tassare le bevande zuccherate

L'Europarlamento scivola sui visti umanitari : non passa la Proposta dei corridoi legali per migranti in Ue : Ancora una volta l'Ue si dimostra reticente sui migranti. Sembrava tutto fatto, almeno per il relatore, il socialista spagnolo Fernando Lopez Aguilar: oggi L'Europarlamento avrebbe dovuto approvare la sua proposta per introdurre un nuovo sistema di visti umanitari per garantire ingressi legali nell'Ue a chi scappa da guerre, carestie, persecuzioni politiche. Non è andata così, con grande sorpresa e rabbia da parte di Lopez Aguilar. ...

"Si potrà scavare il letto dei fiumi". La Proposta della Lega è un caso politico : Non ti fanno toccare l'albero nell'alveo - aveva detto dopo le alluvioni il vicepremier Matteo Salvini - ed ecco che l'alberello ti presenta il conto'. Contro l''alberello' e per porre fine ad ...

«In autostrada fino a 150 km/h» - la Proposta della Lega : «In autostrada fino a 150 km/h». La proposta è del presidente della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli e riguarda le tratte autostradali di massima sicurezza, quelle «coperte da tutor, con tre corsie per ciascun senso di marcia e asfalto drenante». «Il ragionamento è che gli strumenti di sicurezza stradale, attivi e passivi, hanno fatto tanti e tali passi avanti negli ultimi decenni per cui ha poco senso mantenere in vigore ...

«In autostrada a 150 km/h» - la Proposta della Lega : «In autostrada a 150 km/h». La proposta è del presidente della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli e riguarda le tratte autostradali di massima sicurezza, quelle «coperte da tutor, con tre corsie per ciascun senso di marcia e asfalto drenante». «Il ragionamento è che gli strumenti di sicurezza stradale, attivi e passivi, hanno fatto tanti e tali passi avanti negli ultimi decenni per cui ha poco senso mantenere in vigore quei ...

L'ultima Proposta della Lega : alzare i limiti di velocità in autostrada fino a 150 Km/h : L'ultima proposta della Lega consiste nell'alzare il limite di velocità sulle autostrade a 150 chilometri orari. La proposta arriva direttamente dal tavolo di Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti della Camera. Morelli, che il Corriere della Sera definisce un "salviniano di ferro", spiega al quotidiano milanese che gli strumenti per garantire la sicurezza ci sono e sono già molto avanzati."La proposta consiste ...

L'ultima Proposta dela Lega : limite di velocità a 150 km/h : L'ultima proposta della Lega? Alzare il limite di velocità in autostrada. A quanto? 150 chilometri orari. L'idea, come riporta il Corriere, è del presidente della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli."Il ragionamento è che gli strumenti di sicurezza stradale, attivi e passivi, hanno fatto tanti e tali passi avanti negli ultimi decenni per cui ha poco senso mantenere in vigore quei limiti oggi che i rischi sono connessi a ...

Niente più rito abbreviato per i reati più gravi : la Camera approva la Proposta della Lega : È passata all'esame della Camera la proposta di riforma del codice penale in merito all'applicabilità del giudizio abbreviato. Il provvedimento, voluto dalla Lega di Matteo Salvini e che porta la firma del suo sottosegretario Nicola Molteni, prevede la cancellazione del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.Continua a leggere

Prescrizione - tensione nel governoLega : "No alla Proposta Bonafede" : Come ampiamente prevedibile, si apre un nuovo capitolo di tensione nel governo. Stavolta sul tema giustizia. Dopo 2 giorni di silenzio la Lega boccia la proposta di Bonafede sulla Prescrizione Segui su affaritaliani.it

SINODO "CHIESA DALLE GENTI" : SABATO 3 NOVEMBRE - L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI CONSEGNA ALL'ARCIVESCOVO IL DOCUMENTO DI Proposta DELLE NUOVE ... : ... di fronte a un presente e a un futuro che si colorano di tratti inediti non soltanto su temi come l'economia e l'immigrazione, ma anche sulla trasmissione della fede cristiana alle NUOVE generazioni.