Proposta di legge del consigliere Giuseppe Pedà per istituzione Centri antiviolenza contro le donne : Il consigliere regionale Giuseppe Pedà ha depositato un progetto di legge sulle case rifugio per le donne di vitti di violenza. 'Ben vengano le iniziative simboliche - evidenzia Pedà - ma bisogna ...

Legge di Bilancio - la Proposta del M5s : contraccettivi gratis per under 26 e richiedenti asilo : Con un emendamento alla Legge di Bilancio, il MoVimento 5 Stelle chiede di rendere gratuiti i contraccettivi per gli under 26, i richiedenti asilo, i destinatari di protezione internazionale, le donne che hanno interrotto la gravidanza e coloro a cui è stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile.Continua a Leggere

Borgio Verezzi : un incontro per presentare la Proposta di legge popolare "Educazione alla Cittadinanza" : L'Amministrazione Comunale di Borgio Verezzi organizza per il giorno Giovedì 15 Novembre alle ore 18 , presso la Sala Consiliare del Comune di Borgio Verezzi, un incontro di presentazione della ...

Acqua - allarme utility sulla Proposta di legge targata M5S : "Tariffe più alte del 15%" : "Condividiamo lo spirito, ma siamo preoccupati" : questa la posizione delle utility che, dunque, si mostrano piuttosto critiche nei confronti di quella che è considerata una delle iniziative-simbolo ...

Parcheggi riservati a donne incinte : via all'iter in Parlamento della legge Proposta dal Piemonte : Attualmente i posteggi "rosa" non hanno valore giuridico. Il contrassegno varrà anche per i genitori di bimbi fino a 3 anni. In Regione la proposta di Batzella votata quasi all'unanimità

Sanità : Proposta di legge per vietare la pubblicità commerciale : Milano, 31 ott., askanews, - Parte dall'ordine dei medici di Milano, in collaborazione con altre realtà dele professioni sanitarie, l'impulso per una proposta di legge per vietare la pubblicità ...

Boldrini - una Proposta di legge per sostenere il lavoro delle donne : Una proposta di legge per sostenere l’occupazione delle donne e l’imprenditoria: Laura Boldrini la presenta oggi, nella sala stampa della Camera dei Deputati: «In Italia meno della metà delle donne lavora», spiega l’ex Presidente della Camera, «mentre la media europea è del 62%. Si tratta di una vera e propria emergenza nazionale a cui dare una risposta se si vuole far ripartire l’economia del Paese». Come ha costruito il testo di questo ...

"In Italia meno della metà delle donne lavora" - Laura Boldrini presenta una Proposta di legge sull'occupazione femminile : Dal contrasto alle molestie sul posto di lavoro al congedo di paternità obbligatorio al congedo di paternità obbligatorio per 15 giorni, dagli sgravi per le aziende che assumono le donne agli incentivi per le start up: è questo il contenuto della proposta di legge presentata oggi, 30 ottobre, da Laura Boldrini."In Italia meno della metà delle donne lavora – afferma l'ex Presidente della Camera - mentre la media ...

Una Proposta di legge per vietare il consumo di carne di cani e gatti : I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una proposta di legge per vietare esplicitamente il consumo per fini alimentari di carne di cani e gatti. In Italia, ad oggi, nessuna norma prevede un esplicito divieto, ma di fatto c'è già il divieto di venderla ed è desumibile anche quello per il consumo.Continua a leggere

Legge 104 - bonus - detrazioni e contributi Inps per i caregivers : la Proposta al Senato : bonus ed altre agevolazioni per chi assiste familiari con la Legge 104 tra cui detrazioni fiscali e contributi Inps. Riprende alla Commissione Lavoro del Senato l’iter di approvazione della proposta di Legge per il riconoscimento della figura del “caregiver familiare”, cioè di colui che si occupa gratuitamente dell’assistenza di un familiare affetto da grave disabilita' cui sono stati riconosciuti i benefici della Legge 104/1992 e per il quale ...

Senato - presentata una Proposta di legge per vietare di mangiare carne di cane o gatto : Da quattro mesi a un anno di carcere e una multa da 1.000 a 5.000 euro. È quanto prevede la nuova proposta di legge targata Fratelli d'Italia che introduce il divieto di consumo alimentare di carni di ...

Legge sui Bed&Breakfast - Di Lucente : Proposta al vaglio della IV Commissione per bilanciare il settore : ... allo stesso tempo speriamo che loro lavorino in sinergia per migliorare l'offerta ricettiva del Molise e contribuire ad innescare un circuito virtuoso per l'intera economia locale".

Quando Di Maio diceva : “Se trovate una mia Proposta di legge di condono su Ischia mi iscrivo al Pd” : Il terremoto aveva colpito l’isola di Ischia da 48 ore, provocando il crollo di diverse case e la morte di due persone. E Luigi Di Maio, all’epoca deputato del M5s, in un comizio, datato 23 agosto 2017, diceva: “Chiedo a tutti i parlamentari della Repubblica e tutti i giornalisti italiani di andare a vedere se esiste una proposta di legge di condono, a firma Luigi Di Maio, che riguarda Ischia o qualsiasi altra Regione. Se la ...

Legge 104 e quota 100 - Proposta dei sindacati per includere i cargiver : La Legge 104 consente a tutti coloro che assistono un familiare affetto da gravi disabilita' di usufruire di alcune agevolazioni, ma l’introduzione della quota 100, inclusa nella manovra [VIDEO] appena approvata dal Governo, non prevede nessuna possibilita' di una pensione anticipata per la categoria dei caregiver. Per cercare di colmare questa lacuna si sono mossi i sindacati Cgil, Cisl e Uil con una proposta che potrebbe garantire a chi ...