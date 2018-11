Pronostico Aston Villa vs Birmingham | Championship 25-11-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico Aston Villa – Birmingham City domenica 25 novembre 2018 - cassapronostici : Pronostico Aston Villa – Birmingham City domenica 25 novembre 2018 -

(Di sabato 24 novembre 2018), 18^ giornata,di, domenica 25 novembre. Consigli per la tua scommessa vincente., domenica 25 novembre. Alzi la mano chi avrebbe ipotizzato a inizio anno che il derby disarebbe stato uno scontro di centro classifica. Ins si sono rivelati una delle delusioni dellae di fronte si ritroveranno i Blues, vogliosi di riscatto e bramosi di tornare alla vittoria nella sfida cittadina. I due club sono attualmente appaiati in classifica a quota 24.della partita.Come arrivano?L’di Dean Smith è undicesimo e reduce da due successi: il primo in casa con il Bolton, mentre il secondo è arrivato in trasferta sul campo del Derby County per 0-3. Ins hanno perso una sola volta in casa (0-1 con lo Sheffield Wednesday) ...