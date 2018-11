Presa banda incubo autotrasportatori

Erano incubo dei Tir - Presa banda ladri : 9.00 Razziavano le merci trasportata da camion ed autoarticolati durante le soste notturne. Con questa accusa la Polizia stradale di Verona, Milano e Bergamo ha arrestato i sette presunti componenti della banda divenuta un vero e prorpio incubo per gli autotrasportatori. Gli arresti sono stati effettuati nella provincia di Monza. I 7 indagati, tutti provenienti dalla provincia di Bari, sono stati arrestati in flagranza di reato, dopo che ...

Furti in villa e rapine violente - Presa la banda degli albanesi : Violenti e spregiudicati. Senza remore e, proprio per questo ancora più pericolosi. Mercoledì mattina i carabinieri di Abbiategrasso hanno fermato su ordine della Procura di Pavia tre uomini di ...

Ragusa.Presa banda "spaccate" : 5 arresti : 8.40 Rubavano auto vecchie e robuste con sistemi di sicurezza obsoleti e le usavano come 'ariete' per sfondare gli infissi in vetro o le saracinesche di negozi da svaligiare.E' la tecnica della 'spaccata' utilizzata da una banda sgominata dalla polizia di Ragusa che ha arrestato cinque persone. Al gruppo sono stati riscontrati 32 reati,tra spaccate,furti di auto e rapine.La banda compiva anche otto spaccate a notte, spesso per pochi soldi a ...