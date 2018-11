Posizione di Xur in Destiny 2 | cosa vende fino al 27 novembre | Stagione della Forgia

optimaitalia

(Di sabato 24 novembre 2018)Xur non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione offerta dal Black Friday 2018 per tornare nei server2 con lo scopo dire la sua mercanzia in cambio dei frammenti leggendari. Questa settimana Xur è stato scovato nella Zona Morta Europea, vicino il punto di atterraggioBaia Tortuosa dove si tratterràal prossimo reset settimanale di2, cioèalle 18:00 di martedì 27. Di seguito potete consultare la lista di tutto ciò cheXur questa settimana: Suros Regimen – Fucile Automatico esotico – 29 frammenti leggendari Armille di Karnstein – Guanti Lunghi esotici – 23 frammenti leggendari Corona del Guscio Larvale – Casco esotico – 23 frammenti leggendari Armamentarium – Corazza Torace esotica – 23 frammenti leggendariXuril Cinque di Spade che è consumabile per i modificatori del Cala la Notte, ma bisogna considerare che ...