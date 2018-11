Portofino | l’altra faccia del borgo dei vip isolato da quasi un mese | “Qui operai e case

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 novembre 2018) Non solo yacht di lusso e ville esclusive, imprenditori multimilionari e vip di diverso ordine e grado. Quando il disagio arriva a farsi sentire anche a, con l’unica strada che collega ildal resto del mondo, a restare in paese sono solo 150 dei 400 residenti, tra questi moltie lavoratori che vivono in alcuni dei duecento alloggi con canone agevolato del Comune. Un’altra, quella che sul lusso ci lavora “come fosse la Fiat del turismo – spiega il giovane sindaco Matteo Viacava, maestro d’ascia come suo padre e suo nonno, tutti portofinesi d.o.c. – questodà lavoro a oltre 3.000 persone nel periodo estivo e un migliaio in bassa stagione”. Lavoratori precari e sfruttati come nel resto d’Italia, stagionali ma anche contratti a tempo determinato, che ora rischiano il posto se i tempi per il ripristino della strada statale si dovessero ...