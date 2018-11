Portobello | Antonella Clerici non saluta Elisa Isoardi

Antonella Clerici 'torna' a La Prova del Cuoco con Portobello : ...

Antonella Clerici 'torna' a La Prova del Cuoco con Portobello : ...

Portobello/ Diretta e ospiti 24 novembre : Antonella Clerici promette una serata magica - IlSussidiario.net : PORTOBELLO, Diretta e ospiti 24 novembre: Lino Banfi e Nino Frassica ospiti di Antonella Clerici, proposta di matrimonio e dibattito sul ragù italiano.

Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate - ospiti. : Portobello, il mercatino tv più famoso ideato e condotto da Enzo Tortora nel lontano 1977 è tornato in televisione, dopo decenni. Lo ha fatto cambiando giorno, passando dal venerdì al sabato e ovviamente padrone di casa, con Antonella Clerici alle prese con un grandissimo compito e tanta responsabilità. Portobello | Quarta puntata sabato 24 novembre […] L'articolo Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate, ...

Portobello oggi non va in onda/ Foto - Antonella Clerici si consola con Mara Venier : 'amica mia arrivo' - IlSussidiario.net : Portobello oggi, sabato 17 novembre, non va in onda: Antonella Clerici lascia spazio alla Nazionale di Roberto Mancini e tornerà sabato 24 novembre.

Portobello OGGI NON VA IN ONDA/ Perché? Antonella Clerici finisce in panchina ma domani... - IlSussidiario.net : PORTOBELLO OGGI, sabato 17 novembre, non va in ONDA: Antonella Clerici lascia spazio alla Nazionale di Roberto Mancini e tornerà sabato 24 novembre.

Portobello : Antonella Clerici si ferma. Stop anche a Tu si que vales : Antonella Clerici con Portobello non va in onda sabato 17 novembre Arriva uno Stop inaspettato per Portobello: come anticipato da Antonella Clerici stessa anche durante la diretta di sabato scorso, 10 novembre, il programma lanciato con successo tanti anni fa da Enzo Tortora e da lei riportato in video quest’anno, sabato 17 novembre non sarà in palinsesto. Il motivo dello Stop non ha nulla a che vedere con il calo d’ascolti ottenuto ...

Portobello - dramma per Antonella Clerici : bagno di sangue - Tu si que vales doppia Rai 1 : Male, anzi malissimo. Il nuovo Portobello di Antonella Clerici , il varietà del sabato sera su Rai 1 non decolla. Anzi, peggiora. Il verdetto dello share è di quelli amarissimi: la seconda puntata, ...

Antonella Clerici in calo con Portobello : Tu Si Que Vales da record : Antonella Clerici ancora in calo con Portobello. Boom per Tu Si Que Vales La sfida del sabato sera continua a decretare vincitore Tu Si Que Vales. Il talent show di Maria De Filippi ha fatto registrare 5.530.000 telespettatori, pari al 31.3% di share. Ascolti in crescita che hanno superato il record del 30,21% di share ottenuto sabato 3 novembre. Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Iva Zanicchi continuano a collezionare ...

Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate - ospiti. : Portobello, il mercatino tv più famoso ideato e condotto da Enzo Tortora nel lontano 1977 è tornato in televisione, dopo decenni. Lo ha fatto cambiando giorno, passando dal venerdì al sabato e ovviamente padrone di casa, con Antonella Clerici alle prese con un grandissimo compito e tanta responsabilità. Portobello | Terza puntata sabato 10 novembre […] L'articolo Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate, ...

Portobello : Littizzetto rivuole Antonella Clerici a La prova del cuoco : Luciana Littizzetto a Portobello: la satira sulla Clerici e La prova del cuoco E’ stata Luciana Littizzetto la seconda ospite della puntata di Portobello del 10 novembre, arrivata nello studio di Milano dopo il collega Amadeus, dalla conduttrice ‘chiuso’ in cabina per rispondere alle telefonate. La Littizzetto, com’era prevedibile, ha divertito il pubblico con una lunga satira, inaspettatamente dedicata, in parte, a La ...

Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate - ospiti. : Portobello, il mercatino tv più famoso ideato e condotto da Enzo Tortora nel lontano 1977 è tornato in televisione, dopo decenni. Lo ha fatto cambiando giorno, passando dal venerdì al sabato e ovviamente padrone di casa, con Antonella Clerici alle prese con un grandissimo compito e tanta responsabilità. Portobello | Terza puntata sabato 10 novembre […] L'articolo Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate, ...

Antonella Clerici - non solo Portobello : 'Mediaset mi corteggia? Non solo...'. La soffiata di lady Rai : Antonella Clerici , conduttrice di Portobello il sabato su Raiuno, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici , condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio , in ...

Ascolti tv - Antonella Clerici ko : che tonfo Portobello : Meno quattro punti di share rispetto alla prima puntata, il programma di Rai1 non decolla nel prime time del sabato. Vola...