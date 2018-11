Pokémon Let' s Go Pikachu e Eevee si mostrano in un nuovo trailer con i riconoscimenti

Nintendo Switch : grande crescita delle vendite in Giappone grazie a Pokemon Let's Go : Sappiamo già che Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! hanno venduto oltre 600.000 copie in Giappone e 3 milioni di unità in tutto il mondo nella prima settimana. Tuttavia, come segnala Gamingbolt, anche le vendite hardware hanno subito una spinta considerevole. Secondo l'ultimo report di Media Create relativo alle vendite hardware e software Giapponesi, Nintendo Switch ha venduto oltre 200.000 unità la scorsa settimana in Giappone, una ...

Pokemon Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! : vendute 3 milioni di copie in tutto il mondo nella prima settimana : Come segnala Gamingbolt, dopo un forte debutto nel Regno Unito e dopo aver venduto oltre 600.000 unità nei suoi primi tre giorni in Giappone, Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! ha raggiunto 3 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Questo è stato rivelato dall'account Twitter giapponese ufficiale Pokemon. È stato inoltre osservato che si tratta del miglior lancio in assoluto per un titolo Switch.Indipendentemente da ciò, per un ...

Come catturare Meltan e trasferirlo in Pokémon Let’s Go : I giocatori di Pokémon GO possono finalmente catturare Meltan. Si tratta di un nuovo Pokémon misterioso di tipo Acciaio che si contraddistingue per una particolare forma a bullone. Dopo averlo catturato, è possibile trasferirlo in leggi di più...

Pokémon Let's Go Pikachu! e Evee! va a ruba in Giappone : vendute oltre 600 mila copie fisiche nei primi tre giorni : Come sottolineato ieri dall'analista NPD Mat Piscatella, potremmo aver sottovalutato il lancio di Pokemon: Let's Go Pikachu! e EEvee!, il nuovo titolo per Nintendo Switch che oltre a ricevere una discreta accoglienza dalla stampa specializzata sta letteralmente andando a ruba in Giappone.Come riporta Gematsu, nel paese del sol levante il gioco ha venduto nei suoi primi tre giorni dal lancio 664.198 copie fisiche. Questo numero include le vendite ...

Come fare lanci eccellenti in Pokémon Let’s Go : I nuovi giochi per Nintendo Switch del mondo dei Pokémon stanno ottenendo molto successo. Con Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Evee, l’azienda ha saputo conquistare vecchi e nuovi utenti. Il nuovo meccanismo di leggi di più...

L'analista NPD Mat Piscatella su Pokémon Let's Go! Pikachu e Evee : "è il lancio più importante dell'anno" : Con colossi del calibro di Red Dead Redemption 2 e God of War, sembra strano che Pokémon Let's Go! Pikachu & Evee sia stato eletto come il videogioco con il lancio più importante del 2018.È quello che afferma Mat Piscatella, noto analista di NPD, supportato dagli ottimi risultati del gioco nelle classifiche del Regno Unito. Come riporta Gaming Bolt, in un tweet Piscatella spiega che "c'è tanta positività e ottimismo attorno a Pokemon: Let's ...

Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! stanno ricevendo valanghe di recensioni negative dagli utenti : Pokémon: Let's Go Pikachu! e Let's Go, Eevee! rappresentano il tentativo di Nintendo di cavalcare l'onda di Pokémon GO unito al cercare di innovare la saga. I due titoli si sono comportati bene a livello di vendite, tuttavia (com'era prevedibile) molti fan sono rimasti delusi da Nintendo ed hanno pensato bene di sfogarsi.Come riporta Nintendolife, in questi giorni stiamo purtroppo assistendo al fenomeno del "Review-bombing", in parole povere ...

Alcuni hacker sono già riusciti a modificare i file di salvataggio di Pokémon Let's Go Eevee e Pikachu : Il codice di Pokemon Let's Go Eevee e Pikachu è già stato violato dagli hacker, riporta VG247.Come possiamo vedere infatti i giochi non presentano alcun tipo di controllo online dei contenuti, per cui è risultato semplice, per un utente Twitter, modificare i file di salvataggio del gioco.Stando al suo tweet egli sarebbe riuscito a modificare il file semplicemente copiandolo sul proprio PC. Quindi modificando il codice e reinserendolo nella ...

Il 15% dei giocatori attivi di Pokémon Go vuole giocare a Pokémon : Let's Go Pikachu e Eevee : Gli analisti del settore hanno tirato fuori le calcolatrici e si sono messi a fare qualche ricerca volta a scoprire l'interesse dei giocatori di Pokémon GO attivi verso le nuove iterazioni videoludiche di Pokémon su Nintendo Switch.Ebbene secondo i dati emersi il 15% dei 55 milioni di giocatori attivi di Pokémon GO sarebbe intenzionato ad acquistare entrambi i nuovi capitoli di Pokémon, ovvero Let's Go Pikachu e Eevee.Secondo il rapporto, ...

'Pokémon : Let's Go Pikachu!' e 'Pokémon : Let's Go Eevee!' - il ritorno a Kanto si muta in RPG : Grazie alla nuova grafica molto colorata , il mondo di Kanto assume dei toni molto gradevoli, di effetto per gli occhi, ed i Pokémon ripercorrono nel design la forma dei videogiochi più moderni. Come ...

Junichi Masuda sulla difficoltà e le meccaniche di Pokémon Let's Go e il futuro della serie - intervista : Dopo 20 anni dall'arrivo in occidente di Pokémon Rosso e Blu faremo ritorno ancora una volta in quel di Kanto.Pokémon Let's Go ha introdotto molti cambiamenti, con alcuni di essi che avvicinandoci all'uscita si stanno rivelando più popolari di altri, ma c'è comunque la latente sensazione che con la sola prima generazione di Pokémon disponibile nella sola prima regione un sentimento di già visto sia inevitabile.Qualche settimana fa, insieme a ...

Pokèmon Let’s Go : Dove trovare Charmander - Bulbasaur e Squirtle : Se state giocando a Pokèmon Let’s Go in questi giorni, questa guida vi tornerà utile se avete naturalmente intenzione di catturare i Pokèmon Charmander, Bulbasaur e Squirtle. Dove trovare i Pokèmon Charmander, Bulbasaur e Squirtle in Let’s Go Charmander Raggiungete il Percorso 24 (a nord di Celestopoli) Parlate con l’allenatore che ha il Charmander al suo fianco Se avete catturato ...