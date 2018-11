PlayStation Classic si mostra in un nuovo e interessante spot pubblicitario che mette in

Tutto su PlayStation Classic : Giochi - Data di uscita - Prezzo : Il retro-gaming è una solida realtà, anche Sony se ne è accorta dopo il successo che Nintendo ha ottenuto con il NES Classic mini e con lo SNES Classic mini. Ecco quindi arrivare anche Playstation Classic, il ritorno di una console iconica. Che torna tra noi, pronta ad intrattenerci di nuovo e a puntare molto […] Tutto su Playstation Classic: Giochi, Data di uscita, Prezzo

PlayStation Classic utilizzerebbe l'emulatore open source PCSX : PlayStation Classic è sempre sembrata un tentativo sbrigativo da parte di Sony di cercare di trarre profitto dalla popolarità del successo di NES Classic Mini e SNES Classic Mini di Nintendo. Ovviamente, anche il marchio PlayStation ha una sua storia e un'eredità che merita di essere celebrata.Ma, come segnala Gamingbolt, la fretta sembra aver compromesso gli sforzi. L'elenco dei giochi sull'hardware sembra non essere proprio il migliore, mentre ...

PlayStation Classic : le prime reazioni non sono molto incoraggianti : Tra meno di un mese PlayStation Classic sarà disponibile, si tratta di una piattaforma unica che offrirà una selezione dei 20 migliori titoli della storica PS1, il tutto al costo di 99$.Come riporta Comicbook, sembra però che le prime impressioni non siano delle migliori, ad esempio su Twitter l'utente Satomii si lamenta di una scarna interfaccia utente, nessun segno di personalità, uno slot di salvataggio per ogni gioco e del fatto che regioni ...

Novità PlayStation Classic al 9 novembre - svelati dettagli a poche settimane dall’uscita : Un tuffo nel passato molto atteso quello di Playstation Classic, la riproposizione della prima storica console Sony pronta ad approdare sul mercato nel corso delle ultime settimane del 2018. Il colosso nipponico ha scelto di calcare le orme di Nintendo, che con i suoi Mini NES e Mini SNES ha portato nelle casse della società introiti interessanti, oltre a foraggiare la nostalgia delle vecchie leve videoludiche. Nelle ultime ore nuovi dettagli ...

Un video mette a confronto PlayStation Classic e la PlayStation originale : Anche Sony ha deciso di tuffarsi nel mondo delle riedizioni mini delle sue storiche console, come fatto in precedenza da Nintendo, e, come saprete, ha annunciato la sua piccola PlayStation Classic, una mini console che includerà 20 giochi pre-caricati, tra cui GTA, Metal Gear Solid e molte altre perle.All'uscita della console mancano ancora alcuni giorni ma, grazie a PlayStation Access, possiamo vedere più nel dettaglio PlayStation Classic nel ...

PlayStation Classic : scopriamo l'interfaccia ufficiale con alcune immagini : Sono sbucate in rete alcune immagini ritraenti l'interfaccia del menu principale del PlayStation Classic, riporta VG247.La console, dedicata agli appassionati, ai collezionisti e soprattutto ai nostalgici della PS1, si mostra in alcune immagini dell'interfaccia mentre la rete si riempie delle prime impressioni su questa operazione commerciale.Il menu, come possiamo vedere, appare piuttosto semplice e senza troppe opzioni. Ci permette di ...

PlayStation Classic - prova : Sony ha organizzato un evento per permetterci di mettere mano alla sua prima mini-console di prossima uscita. Seguendo la scia nostalgica tracciata da Nintendo, la 'grande S' ha deciso di lanciare sul mercato una versione miniaturizzata della sua prima, storica console a 32-bit. Era la fine di settembre del 1995, una vita fa. A distanza di quasi un anno dall'esordio giapponese la PlayStation arrivò sul suolo europeo ed fu subito delirio. La ...

MediEvil : 20 anni dopo il remake del classico PlayStation in un trailer : Sir Daniel Fortesque sta per risorgere ancora una volta! In occasione di Halloween, Sony ha pubblicato il primo trailer dell’atteso remake del gioco MediEvil che approderà su PlayStation 4 nel 2019. Per chi non se lo ricordasse o leggi di più...

PlayStation Classic giochi inclusi - la lista completa : FF7 - GTA - Metal Gear Solid e tanti altri : Quando Sony ha annunciato l’arrivo della PlayStation Classic sapevamo che avrebbe ospitato 20 giochi al lancio, ma non conoscevamo la lista completa. Oltre a Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer Type 4, Jumping Flash e Wild Arms, l’azienda giapponese ha deciso di colmare il vuoto a poco più di un mese al lancio, diffondendo l’elenco dei videogiochi disponibili: Battle Arena Toshinden Cool Boarders 2 Destruction Derby Final ...

PlayStation Classic : ecco i venti giochi disponibili al lancio : Playstation Classic si avvicina sempre di più, la versione mini della cara e vecchia Playstation One è forse la periferica più attesa di questo 2018 sin dall’annuncio. Sony ha annunciato finalmente i venti titoli che saranno giocabili in questa console: Battle Arena Toshinden™ Cool Boarders 2 Destruction Derby Final Fantasy VII Grand Theft Auto Intelligent Qube Jumping Flash Metal Gear Solid Mr Driller Oddworld: Abe’s ...