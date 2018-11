Platinette | Con mio padre un abbraccio solo quando è finita la sua vita

Platinette racconta : "Con mio padre non ho mai fatto nulla. Ci siamo abbracciati solo alla fine della sua vita" : Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha raccontato molto della sua vita personale nel corso di un'intervista nel programma di Caterina Balivo "Vieni da Me".L'artista ha parlato innanzitutto del rapporto con i suoi genitori, ed in particolare con il padre.I miei erano molto poveri. Con mio padre non facevo nulla, per esempio non mi ha mai insegnato a giocare a pallone. Arrivava da una guerra mondiale: era stato internato nei campi di ...

Vieni da me - Platinette : ‘Mio padre internato nei campi di concentramento’ : È un racconto molto forte quello fatto da Mauro Coruzzi, alias Platinette, nel corso della puntata di Vieni da me in onda venerdì 23 novembre. Sottopostosi all’intervista della cassettiera l’artista ha rivelato a Caterina Balivo alcuni dettagli della sua vita familiare, in particolare del rapporto con i genitori (QUI il video): I miei erano molto poveri. Con mio padre non facevo nulla, per esempio non mi ha mai insegnato a giocare a ...

Mario Ermito a Vieni da Me : la frase choc e lo scontro con Platinette : Tale e Quale Show: la dichiarazione choc di Mario Ermito a Vieni da Me E’ stato Mario Ermito, uno dei concorrenti rivelazione dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, a raccontarsi oggi, venerdì 23 novembre 2018, a Vieni da Me. Intervistato da Caterina Balivo, Mario Ermito a Vieni da Me ha fatto una dichiarazione forte sui pregiudizi che spesso ci sono nei confronti dei ragazzi “di bella presenza”. La mia ...

Pechino Express 2019 : in gara Eva Henger con la figlia Mercedesz e Platinette Con Raffaello Tonon? : Neanche il tempo di congedarsi dalla settima edizione, vinta dalle Signore della Tv Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, già si pensa all'ottava. Il settimanale Spy, infatti, annuncia i primi nomi dei concorrenti di Pechino Express 2019. Si tratterebbe delle coppie formate rispettivamente da Eva Henger e la figlia Mercedesz e da Platinette e Raffaello Tonon.Stando a quanto scrive la rivista di gossip, per rivoluzionare il programma di ...