Pisa | Procura accusa genitori | “Hanno venduto la figlia di 4 anni a un pedofilo in cambio

Salvatore Mannino - l’imprenditore ‘smemorato’ di Lajatico forse finge : procura di Pisa apre fascicolo d’indagine : È indagato per una serie di reati Salvatore Mannino, l’imprenditore di Lajatico, in provincia di Pisa, scomparso lo scorso settembre e ritrovato privo di memoria in Scozia il 19 ottobre. Non è ancora chiaro però quali siano i reati contestati. Secondo l’Ansa il 52enne sarebbe accusato di procurato allarme e violazione degli obblighi di assistenza familiare, mentre per il Corriere della Sera l’accusa sarebbe di simulazione di ...

Incendio Pisano - procura : "Rogo doloso" : 15.38 "Abbiamo ritenuto di aprire un fascicolo che configuri l'ipotesi di reato di Incendio doloso sulla base di alcuni indizi che ora dovranno essere confermati eventualmente dal lavoro investigativo: primo fra tutti il fatto che le fiamme si siano sviluppate di notte e in una serata sostanzialmente molto fresca". Così il procuratore di Pisa Alessandro Crini sull'Incendio che sta devastando il monte Serra. Le indagini sono dirette dal ...

