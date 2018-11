Pisa | “bambina venduta a pusher in cambio di droga” | indagati i due genitori

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 novembre 2018) Sono accusati di aver ‘venduto’ la figlia di 4 anni a un vicino di casa pedofilo, facendola così prostituire per ottenere inqualche dose di cocaina. I due, il padre di 36 anni e la madre di 26, ma anche ilrispondono ora, a vario titolo, di riduzione in schiavitù e atti sessuali con minori. Il vicino di casa, un 45enne che abita nello stesso stabile della famiglia, è indagato anche per la cessione della cocaina, indella quale avrebbe avuto il consenso deiad avere rapporti sessuali con la piccola. Ma sono diversi gli aspetti ancora da chiarire di questa inquietante vicenda.LA VIOLENZA – I fatti contestati sarebbero avvenuti due anni fa, nel 2016, in un condominio di un quartiere di. Il fascicolo, paradossalmente, è stato aperto proprio in seguito alla denuncia presentata nel 2016 dalla mamma della bambina. Ma gli accertamenti degli ...